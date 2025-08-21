Menu
ESPORTES
NOTIFICADO

Em resposta ao MP, Bahia descarta uso de área quilombola para novo CT

Órgão aborda possibilidade do clube construir um Centro de Treinamento no território

João Grassi

Por João Grassi

21/08/2025 - 16:51 h
CT Evaristo de Macedo
CT Evaristo de Macedo

O Bahia foi notificado pelo Ministério Público Federal (MPF) com ofícios para impedir a realização de obras no território quilombola de Quingoma, na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O órgão aborda a possibilidade do clube construir um Centro de Treinamento no local.

O Tricolor, no entanto, respondeu ao MPF alegando que “não há quaisquer tratativas em andamento visando à aquisição de áreas inseridas na poligonal do território de Quingoma para construção de empreendimento”.

O território de Quingoma é objeto de disputa judicial e é reconhecido como tradicional pela comunidade quilombola. Conforme o procurador da República Ramiro Rockenbach, a atuação do órgão busca garantir segurança jurídica e prevenir danos irreversíveis.

“Estamos falando de uma comunidade tradicional com direitos reconhecidos e de uma área ambientalmente sensível. O MPF não permitirá que empreendimentos avancem sem a devida consulta e sem respeito às normas constitucionais”, afirmou. Segundo ele, o esclarecimento do Esquadrão ajuda a reduzir tensões, mas o órgão segue vigilante para assegurar que o Quilombo de Quingoma não seja violado.

Território de Quingoma é reconhecido como tradicional pela comunidade quilombola
Território de Quingoma é reconhecido como tradicional pela comunidade quilombola | Foto: Lucas Lins/Prefeitura de Lauro de Freitas

Ainda de acordo com o procurador, as associações quilombolas locais — Associação Quilombo Quingoma, Associação de Moradores e Pequenos Produtores Rurais do Quingoma e Associação Agrícola Novo Horizonte — manifestaram disposição para dialogar com a SAF do Bahia, controlada pelo City Football Group, caso haja interesse do clube.

EC Bahia Ministério Público Federal QUILOMBOLA

