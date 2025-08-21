Em resposta ao MP, Bahia descarta uso de área quilombola para novo CT

CT Evaristo de Macedo - Foto: Divulgação/EC Bahia

O Bahia foi notificado pelo Ministério Público Federal (MPF) com ofícios para impedir a realização de obras no território quilombola de Quingoma, na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O órgão aborda a possibilidade do clube construir um Centro de Treinamento no local.

O Tricolor, no entanto, respondeu ao MPF alegando que “não há quaisquer tratativas em andamento visando à aquisição de áreas inseridas na poligonal do território de Quingoma para construção de empreendimento”.

O território de Quingoma é objeto de disputa judicial e é reconhecido como tradicional pela comunidade quilombola. Conforme o procurador da República Ramiro Rockenbach, a atuação do órgão busca garantir segurança jurídica e prevenir danos irreversíveis.

“Estamos falando de uma comunidade tradicional com direitos reconhecidos e de uma área ambientalmente sensível. O MPF não permitirá que empreendimentos avancem sem a devida consulta e sem respeito às normas constitucionais”, afirmou. Segundo ele, o esclarecimento do Esquadrão ajuda a reduzir tensões, mas o órgão segue vigilante para assegurar que o Quilombo de Quingoma não seja violado.

Território de Quingoma é reconhecido como tradicional pela comunidade quilombola | Foto: Lucas Lins/Prefeitura de Lauro de Freitas

Ainda de acordo com o procurador, as associações quilombolas locais — Associação Quilombo Quingoma, Associação de Moradores e Pequenos Produtores Rurais do Quingoma e Associação Agrícola Novo Horizonte — manifestaram disposição para dialogar com a SAF do Bahia, controlada pelo City Football Group, caso haja interesse do clube.