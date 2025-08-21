TEM FUTURO!
Joia do Bahia com multa de R$ 600 milhões marca e brilha pela Seleção
Atacante marcou um dos gols da goleada do Brasil por 4 a 0 sobre a Costa Rica
Por Lucas Vilas Boas
O atacante Dell, joia com multa rescisória avaliada em R$ 640 milhões do Bahia, liderou a goleada por 4 a 0 da Seleção Brasileira sub-17 sobre a Costa Rica. Em amistoso preparatório para a Copa do Mundo da categoria, o atleta de 16 anos marcou um gol e distribuiu uma assistência pela Amarelinha nesta quinta-feira, 21.
O jogador volta a campo no próximo domingo, 24, às 11h, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, contra o mesmo adversário. O duelo representa o último compromisso do Brasil para o Mundial, que será realizado em novembro, no Catar.
Além de Dell, existe a possibilidade do Tricolor ter mais representantes na Seleção Brasileira no Mundial, já que o goleiro Arthur Jampa e o atacante Ruan Pablo também são figurinhas carimbadas nas convocações da Amarelinha. O último, contudo, sofreu um estiramento muscular na coxa, está em fase de recuperação e ainda não reúne condições físicas para atuar.
Assista:
No Grupo H, a Canarinha enfrenta Honduras, Indonésia e Zâmbia pela fase de grupos da competição.
Relembre a lista de convocados da Seleção para os jogos contra a Costa Rica:
GOLEIROS
- Gabriel Menegon - Grêmio
- João Pedro - Santos
- Lucas Andrade - Vasco da Gama
LATERAIS
- Angelo Henrique - São Paulo
- Arthur Ryan - Fluminense
- Geovanne Soares - São Paulo
- Derick Campos - Palmeiras
ZAGUEIROS
- Luis Eduardo - Grêmio
- Vitor Hugo - Cruzeiro
- Kauã Prates - Cruzeiro
- Luccas Ramon - Palmeiras
MEIO-CAMPISTAS
- Gustavo Gomes - Athletico-PR
- Felipe Morais - Cruzeiro
- Zé Lucas - Sport
- Luis Felipe - Palmeiras
- Andrey Fernandes - Vasco da Gama
- Tiago Augusto - Grêmio
ATACANTES
- Gabriel Mec - Grêmio
- Pietro Sousa - Cruzeiro
- Dell - Bahia
- David Nogueira - Santos
- Luis Gustavo - Red Bull Bragantino
- Benjamin Santos - Grêmio
