Joia do Bahia com multa de R$ 600 milhões marca e brilha pela Seleção

Dell, atacante do Bahia - Foto: Divulgação

O atacante Dell, joia com multa rescisória avaliada em R$ 640 milhões do Bahia, liderou a goleada por 4 a 0 da Seleção Brasileira sub-17 sobre a Costa Rica. Em amistoso preparatório para a Copa do Mundo da categoria, o atleta de 16 anos marcou um gol e distribuiu uma assistência pela Amarelinha nesta quinta-feira, 21.

O jogador volta a campo no próximo domingo, 24, às 11h, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, contra o mesmo adversário. O duelo representa o último compromisso do Brasil para o Mundial, que será realizado em novembro, no Catar.

Além de Dell, existe a possibilidade do Tricolor ter mais representantes na Seleção Brasileira no Mundial, já que o goleiro Arthur Jampa e o atacante Ruan Pablo também são figurinhas carimbadas nas convocações da Amarelinha. O último, contudo, sofreu um estiramento muscular na coxa, está em fase de recuperação e ainda não reúne condições físicas para atuar.

No Grupo H, a Canarinha enfrenta Honduras, Indonésia e Zâmbia pela fase de grupos da competição.

Relembre a lista de convocados da Seleção para os jogos contra a Costa Rica:

GOLEIROS

Gabriel Menegon - Grêmio

João Pedro - Santos

Lucas Andrade - Vasco da Gama

LATERAIS

Angelo Henrique - São Paulo

Arthur Ryan - Fluminense

Geovanne Soares - São Paulo

Derick Campos - Palmeiras

ZAGUEIROS

Luis Eduardo - Grêmio

Vitor Hugo - Cruzeiro

Kauã Prates - Cruzeiro

Luccas Ramon - Palmeiras

MEIO-CAMPISTAS

Gustavo Gomes - Athletico-PR

Felipe Morais - Cruzeiro

Zé Lucas - Sport

Luis Felipe - Palmeiras

Andrey Fernandes - Vasco da Gama

Tiago Augusto - Grêmio

ATACANTES