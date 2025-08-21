Menu
HOME > ESPORTES
TEM FUTURO!

Joia do Bahia com multa de R$ 600 milhões marca e brilha pela Seleção

Atacante marcou um dos gols da goleada do Brasil por 4 a 0 sobre a Costa Rica

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

21/08/2025 - 19:09 h | Atualizada em 21/08/2025 - 19:37
Dell, atacante do Bahia
Dell, atacante do Bahia

O atacante Dell, joia com multa rescisória avaliada em R$ 640 milhões do Bahia, liderou a goleada por 4 a 0 da Seleção Brasileira sub-17 sobre a Costa Rica. Em amistoso preparatório para a Copa do Mundo da categoria, o atleta de 16 anos marcou um gol e distribuiu uma assistência pela Amarelinha nesta quinta-feira, 21.

O jogador volta a campo no próximo domingo, 24, às 11h, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, contra o mesmo adversário. O duelo representa o último compromisso do Brasil para o Mundial, que será realizado em novembro, no Catar.

Além de Dell, existe a possibilidade do Tricolor ter mais representantes na Seleção Brasileira no Mundial, já que o goleiro Arthur Jampa e o atacante Ruan Pablo também são figurinhas carimbadas nas convocações da Amarelinha. O último, contudo, sofreu um estiramento muscular na coxa, está em fase de recuperação e ainda não reúne condições físicas para atuar.

Assista:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Bahia - Base (@basedoesquadrao)

No Grupo H, a Canarinha enfrenta Honduras, Indonésia e Zâmbia pela fase de grupos da competição.

Relembre a lista de convocados da Seleção para os jogos contra a Costa Rica:

GOLEIROS

  • Gabriel Menegon - Grêmio
  • João Pedro - Santos
  • Lucas Andrade - Vasco da Gama

LATERAIS

  • Angelo Henrique - São Paulo
  • Arthur Ryan - Fluminense
  • Geovanne Soares - São Paulo
  • Derick Campos - Palmeiras

ZAGUEIROS

  • Luis Eduardo - Grêmio
  • Vitor Hugo - Cruzeiro
  • Kauã Prates - Cruzeiro
  • Luccas Ramon - Palmeiras

MEIO-CAMPISTAS

  • Gustavo Gomes - Athletico-PR
  • Felipe Morais - Cruzeiro
  • Zé Lucas - Sport
  • Luis Felipe - Palmeiras
  • Andrey Fernandes - Vasco da Gama
  • Tiago Augusto - Grêmio

ATACANTES

  • Gabriel Mec - Grêmio
  • Pietro Sousa - Cruzeiro
  • Dell - Bahia
  • David Nogueira - Santos
  • Luis Gustavo - Red Bull Bragantino
  • Benjamin Santos - Grêmio

Bahia Dell Seleção Brasileira Sub-17

x