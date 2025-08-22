Argentina supera o Brasil nas quartas da Libertadores após sete anos

Taça Libertadores da América - Foto: Reprodução / X / Conmebol

O Brasil deixou de ser maioria entre os classificados para as quartas de final da Libertadores pela primeira vez em sete anos. Com o fim dos confrontos das oitavas, os oito melhores times do continente foram definidos, sendo quatro argentinos, três brasileiros e um equatoriano que seguem na disputa do título.

Os representantes da Argentina são Estudiantes, Racing, River Plate e Vélez Sarsfield. Pelo Brasil, continuam Flamengo, Palmeiras e São Paulo, enquanto a LDU, do Equador, completa a lista.

A última vez em que o Brasil não liderou o número de classificados havia sido em 2018, temporada que também terminou com título argentino. O River Plate derrotou o Boca Juniors na final. Naquele ano, assim como agora, foram quatro argentinos, três brasileiros e um chileno (Colo-Colo) nas quartas.



Retrospecto recente

Entre 2019 e 2024, os clubes brasileiros dominaram a competição, chegando a ter cinco representantes entre os oito melhores em quatro edições diferentes. Em 2020, houve equilíbrio entre Brasil e Argentina (três cada), mas os argentinos não superaram.

Classificados por país em 2025:

Argentina (4): Estudiantes, Racing, River Plate e Vélez Sarsfield

Brasil (3): Flamengo, Palmeiras e São Paulo

Equador (1): LDU





Confrontos das quartas de final:

São Paulo x LDU

River Plate x Palmeiras

Vélez Sarsfield x Racing

Estudiantes x Flamengo