HERMANOS NA CENA
Argentina supera o Brasil nas quartas da Libertadores após sete anos
Hermanos terão quatro representantes na próxima fase, contra três brasileiros e um equatoriano
Por Marcello Góis
O Brasil deixou de ser maioria entre os classificados para as quartas de final da Libertadores pela primeira vez em sete anos. Com o fim dos confrontos das oitavas, os oito melhores times do continente foram definidos, sendo quatro argentinos, três brasileiros e um equatoriano que seguem na disputa do título.
Os representantes da Argentina são Estudiantes, Racing, River Plate e Vélez Sarsfield. Pelo Brasil, continuam Flamengo, Palmeiras e São Paulo, enquanto a LDU, do Equador, completa a lista.
A última vez em que o Brasil não liderou o número de classificados havia sido em 2018, temporada que também terminou com título argentino. O River Plate derrotou o Boca Juniors na final. Naquele ano, assim como agora, foram quatro argentinos, três brasileiros e um chileno (Colo-Colo) nas quartas.
Leia Também:
Retrospecto recente
Entre 2019 e 2024, os clubes brasileiros dominaram a competição, chegando a ter cinco representantes entre os oito melhores em quatro edições diferentes. Em 2020, houve equilíbrio entre Brasil e Argentina (três cada), mas os argentinos não superaram.
Classificados por país em 2025:
Argentina (4): Estudiantes, Racing, River Plate e Vélez Sarsfield
Brasil (3): Flamengo, Palmeiras e São Paulo
Equador (1): LDU
Confrontos das quartas de final:
São Paulo x LDU
River Plate x Palmeiras
Vélez Sarsfield x Racing
Estudiantes x Flamengo
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes