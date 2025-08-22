Travessia Mar Grande-Salvador 2025 tem inscrições esgotadas em 48h

A maratonista Ana Marcela Cunha - Foto: Satiro Sodré/rededoesporte.gov.br

A Travessia Mar Grande-Salvador será realizada em 29 de Novembro de 2025 e teve grande procura por meio dos atletas. Em menos de 48 horas as vagas foram esgotadas. O fenômeno das inscrições reforça ainda mais a relevância dessa prova na vida das pessoas e o entusiasmo e interesse de todos em fazer parte da competição.

A tradicional prova passou seis anos sem ser realizada e retornou com tudo em 2023. Em 2024, a prova teve recorde de participantes, recebendo dezenas de atletas de todo o país. As duas edições anteriores foram marcadas também por uma organização impecável, com diversas ações entregues aos atletas, além de muita segurança e uma estrutura de alto nível.

Entre os participantes confirmados em 2025, a que mais chama a atenção do público é a baiana campeã mundial e olímpica Ana Marcela Cunha, maior atleta de águas abertas do mundo em todos os tempos. Ela é a maior vencedora da Travessia Mar Grande-Salvador, tendo sido a única mulher pentacampeã da prova nas 54 edições realizadas.

A edição deste ano irá receber grandes nomes das águas abertas da Bahia e do Brasil. Em 2025, a prova terá 180 atletas, entre homens e mulheres da Bahia e diversos outros estados do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Alagoas, Pernambuco, Santa Catarina, Distrito Federal e Sergipe.

Evento em crescimento

Ana Marcela é um fenômeno nos circuitos de águas abertas | Foto: Satiro Sodré / CBDA / Divulgação

O evento , um dos principais no calendário esportivo baiano, vem crescendo a cada ano. A organização da prova tem planos para expandir o numero de participantes na próxima edição “Fica clara para a gente a necessidade de a partir do ano que vem, ter essa prova em dois dias. Sábado com a prova feminina e domingo a masculina”, projetou Bruno Riella, coordenador da prova.

Outras presenças notáveis são as dos bicampeões das edições anteriores (2023/2024), os baianos Renan Barbosa e Victoria Beatriz Rosário. Além deles, alguns outros destaques do estado estão confirmados, como por exemplo Arthur Pazos, Henrique Figueirinha, Claudine Tekes, Alessandra Melo e Sinara Pazos.

Vale destacar também a presença do vice-campeão geral de 2024, o carioca Luis Felipe Lebeis e a também carioca Patrícia Farias. O nível técnico da prova em 2025 vem ainda mais forte com a presença de muitos outros atletas fortes que irão disputar as primeiras colocações. Estão confirmados também os recordistas em número de participações, Renato Barros e Desiree Dalia.

Largada da Praia do Duro

A largada será na tradicional Praia do Duro em Mar Grande (Ilha de Itaparica) e a chegada na praia do Porto da Barra, em Salvador. O percurso que em linha reta tem 10 km chega normalmente a cerca de 12 a 13 km nadados por conta da estratégia de percurso adotado pela maioria dos atletas por conta da correnteza.

A prova terá largada a partir das 8h do dia 29 de novembro, e um grande público deverá lotar a praia do Porto da Barra, em Salvador, para receber os atletas/heróis.

A travessia Mar Grande-Salvador é uma realização da A TARDE FM e Grupo A TARDE com a produção da Viramundo e organização da Ambiance Esporte. A arbitragem do evento fica a cargo da FBDA.