ESPORTES
RETORNO

Zagueiro da base volta a treinar dois meses após cirurgia no tornozelo

Defensor inicia transição física se lesionar em competição do Sub-20

Marcello Góis

Por Marcello Góis

22/08/2025 - 7:37 h
Kauan Neves é considerada uma jóia da base rubro-negra
Kauan Neves é considerada uma jóia da base rubro-negra -

O zagueiro Kauan está de volta aos trabalhos em campo pelo Vitória. A promessa rubro-negra retomou os treinos nesta semana, dois meses após sofrer uma fratura no tornozelo esquerdo e ser submetido a uma cirurgia. O incidente aconteceu no dia 7 de junho, durante a partida contra o Feirense, pelo Campeonato Baiano Sub-20.

Em 2025, o defensor disputou 14 jogos oficiais, incluindo duas partidas pelo time principal, uma no Campeonato Baiano e outra na Copa do Nordeste. Além disso, o jovem foi relacionado para outros oito compromissos da equipe profissional.

Antes da lesão, Kauan acumulava 1.157 minutos em campo e havia marcado um gol no Brasileiro Sub-20 da Série B. O desempenho fez o Vitória renovar o contrato do cria da base até 2028, em maio deste ano.

Na retomada, o defensor deu início a fase de transição física com corridas ao redor do campos do CT Manoel Pontes Tanajura, etapa que antecede a volta aos treinos com bola, que deve ocorrer em até dois meses.

