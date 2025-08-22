Zagueiro da base volta a treinar dois meses após cirurgia no tornozelo

Kauan Neves é considerada uma jóia da base rubro-negra - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O zagueiro Kauan está de volta aos trabalhos em campo pelo Vitória. A promessa rubro-negra retomou os treinos nesta semana, dois meses após sofrer uma fratura no tornozelo esquerdo e ser submetido a uma cirurgia. O incidente aconteceu no dia 7 de junho, durante a partida contra o Feirense, pelo Campeonato Baiano Sub-20.

Em 2025, o defensor disputou 14 jogos oficiais, incluindo duas partidas pelo time principal, uma no Campeonato Baiano e outra na Copa do Nordeste. Além disso, o jovem foi relacionado para outros oito compromissos da equipe profissional.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.



Antes da lesão, Kauan acumulava 1.157 minutos em campo e havia marcado um gol no Brasileiro Sub-20 da Série B. O desempenho fez o Vitória renovar o contrato do cria da base até 2028, em maio deste ano.

Na retomada, o defensor deu início a fase de transição física com corridas ao redor do campos do CT Manoel Pontes Tanajura, etapa que antecede a volta aos treinos com bola, que deve ocorrer em até dois meses.