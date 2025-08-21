DE VOLTA AO BARRADÃO
Velho conhecido retorna à comissão técnica do Vitória; veja quem é
Profissional de 48 anos já começou a trabalhar nesta quinta-feira, 21
Por João Grassi
Após a saída de Márcio Goiano para o Juventude, o Vitória se movimentou e reforçou sua comissão técnica fixa com um velho conhecido. O clube comunicou o retorno de Marcos Carvalho, de 48 anos.
Marcos Carvalho já havia trabalhado no Vitória e passou por diversas categorias de base. Em 2022, foi auxiliar do então treinador João Burse na campanha de acesso à Série B.
Ainda de acordo com o Leão da Barra, o novo assistente fixo já começou a trabalhar no CT Manoel Pontes Tanajura nesta tarde de quinta-feira, 21.
Próximo compromisso
Marcos Carvalho agora auxilia o técnico Fábio Carille na preparação para a próxima partida do Vitória no Campeonato Brasileiro, pela 21ª rodada. O adversário será o Flamengo, às 21h da segunda-feira, 25, no Maracanã.
