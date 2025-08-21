Alvo antigo do Vitória é afastado por clube da Série A; saiba mais

Zé Welison não jogará mais pelo Fortaleza em 2025 - Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza

Jogador que esteve próximo de reforçar o Vitória, José Welison, revelado na Toca do Leão, está afastado das atividades do Fortaleza. O técnico Renato Paiva, ex-Bahia, anunciou a medida contra o volante de 30 anos e outros dois atletas do Leão do Pici.

Segundo o jornal ‘O Povo’, além de Zé Welison, o atacante Deyverson e o goleiro Magrão também não serão mais relacionados para os jogos do Campeonato Brasileiro. O afastamento começa já no duelo contra o Mirassol, neste domingo, 24, na Arena Castelão, pela 21ª rodada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em vídeo publicado pelo próprio Fortaleza, Paiva não citou nomes, mas deixou claro sobre atletas que precisam buscar “outros clubes”.

“Tenho que ter a honestidade de lhes dizer que são bons profissionais, que devem procurar opções em outras realidades, em outros clubes, porque aqui comigo não vão jogar tanto e ficarem no clube só a treinar não ajuda”, disse Renato Paiva.

Renato Paiva, técnico do Fortaleza | Foto: Reprodução/TV Leão

Zé Welison esteve próximo do Vitória

Há pouco menos de três meses, José Welison avançou em conversas com o Vitória para um retorno ao clube baiano. A negociação, inclusive, seria para uma compra em definitivo.

Zé Welison, no entanto, acabou permanecendo no Fortaleza. No meio das negociações, o então técnico Juan Pablo Vojvoda acabou utilizando o volante pela 7ª vez no Brasileirão. Isso fez com que ele atingisse o limite de jogos para uma transferência entre clubes na Série A.

Com mais de sete jogos disputados pelo Fortaleza e agora afastado das atividades, o jogador revelado pelo Vitória só poderá atuar em divisões inferiores e no futebol do exterior.