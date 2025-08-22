Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MATADOR

Da desconfiança a artilharia: a reviravolta de Renato Kayzer no Vitória

Atacante chegou sob incerteza, mas virou líder e referência ofensiva do Leão

Marcello Góis

Por Marcello Góis

22/08/2025 - 8:22 h
Renato Kayzer vive excelente fase com a camisa rubro-negra
Renato Kayzer vive excelente fase com a camisa rubro-negra -

Em abril de 2025, o Vitória acertou, em caráter emergencial, a contratação do atacante Renato Kayzer, de 29 anos. A chegada dividiu opiniões: parte da torcida e alguns veículos de imprensa criticaram a diretoria, questionando se o jogador, sem brilho recente no Fortaleza, poderia ser útil ao Leão da Barra. Outro ponto questionado foi que o jogador veio do Leão do Pici acometido de lesão muscular, o que fez demorar a sua estreia.

O rubro-negro baiano desembolsou R$ 5 milhões para fechar com o atacante, que assinou contrato até março de 2027. Meses após se recuperar, a resposta veio com resultados efetivos em campo. Kayzer é titular absoluto, um dos líderes do elenco e figura entre os artilheiros do Campeonato Brasileiro, com sete gols marcados até aqui.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Zagueiro da base volta a treinar dois meses após cirurgia no tornozelo
Enquete: o Vitória consegue sair da zona de rebaixamento?
Vitória: Juventude de Carpini bate o Vasco e agita briga contra o Z-4


Na época da negociação, muitos apontaram o Fortaleza como “o esperto” da história. O clube cearense investiu o mesmo valor para contratar o badalado centroavante Deyverson, já pedido em diversas ocasiões pela torcida rubro-negra. O Vitória até tentou a contratação, mas recuou diante do alto salário do jogador.

O destino, porém, tratou de inverter os papéis. Nesta quinta-feira, 21, o Fortaleza anunciou o afastamento de Deyverson e de outros jogadores, entre eles José Welisson, volante cria da base rubro-negra que também esteve na mira do Vitória, mas que optou por continuar no tricolor cearense.

No final das contas, o Colossal fez o investimento no jogador certo e mostrou que de besta não tem nada. Enquanto o Laion sai no prejuízo com sua aposta mais famosa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

artilheiro Brasileirão Renato Kayzer vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Renato Kayzer vive excelente fase com a camisa rubro-negra
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

Renato Kayzer vive excelente fase com a camisa rubro-negra
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

Renato Kayzer vive excelente fase com a camisa rubro-negra
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Renato Kayzer vive excelente fase com a camisa rubro-negra
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

x