Da desconfiança a artilharia: a reviravolta de Renato Kayzer no Vitória

Renato Kayzer vive excelente fase com a camisa rubro-negra - Foto: Victor Ferreira / EC VItória

Em abril de 2025, o Vitória acertou, em caráter emergencial, a contratação do atacante Renato Kayzer, de 29 anos. A chegada dividiu opiniões: parte da torcida e alguns veículos de imprensa criticaram a diretoria, questionando se o jogador, sem brilho recente no Fortaleza, poderia ser útil ao Leão da Barra. Outro ponto questionado foi que o jogador veio do Leão do Pici acometido de lesão muscular, o que fez demorar a sua estreia.

O rubro-negro baiano desembolsou R$ 5 milhões para fechar com o atacante, que assinou contrato até março de 2027. Meses após se recuperar, a resposta veio com resultados efetivos em campo. Kayzer é titular absoluto, um dos líderes do elenco e figura entre os artilheiros do Campeonato Brasileiro, com sete gols marcados até aqui.

Na época da negociação, muitos apontaram o Fortaleza como “o esperto” da história. O clube cearense investiu o mesmo valor para contratar o badalado centroavante Deyverson, já pedido em diversas ocasiões pela torcida rubro-negra. O Vitória até tentou a contratação, mas recuou diante do alto salário do jogador.

O destino, porém, tratou de inverter os papéis. Nesta quinta-feira, 21, o Fortaleza anunciou o afastamento de Deyverson e de outros jogadores, entre eles José Welisson, volante cria da base rubro-negra que também esteve na mira do Vitória, mas que optou por continuar no tricolor cearense.

No final das contas, o Colossal fez o investimento no jogador certo e mostrou que de besta não tem nada. Enquanto o Laion sai no prejuízo com sua aposta mais famosa.