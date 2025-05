Renato Kayzer não estará à disposição contra o Grêmio; entenda

- Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Uma das principais contratações do Vitória na temporada, o atacante Renato Kayser ainda não estreou com a camisa rubro-negra. O jogador que chegou a Toca do Leão há pouco mais de um mês contundido, após se lesionar na final do campeonato cearense, não estará à disposição para o confronto diante do Grêmio, no Barradão, pela 6ª rodada do Brasileirão.

Em entrevista coletiva, o técnico Thiago Carpini afirmou que não irá contar com Kayzer no próximo jogo e que espera um parecer mais detalhado em relação a quando estará disponível.

"Ele não está pronto para jogar contra o Grêmio. Mas como é um atleta ainda entregue ao departamento médico, é mais interessante o clube se manifestar com um boletim médico. Eu não tenho tanta propriedade quanto eles. O atleta está só com eles, ainda não foi para campo. Qualquer coisa que eu fale aqui vai ser sem embasamento. Um boletim médico será mais assertivo sobre os prazos".

De acordo com as últimas informações do departamento médico rubro-negro, Renato Kayzer está em fase de transição física. Ele apresenta evolução da lesão na coxa e deu voltas ao redor do campo do CT Manoel Pontes Tanajura nos últimos dias.

Após negociações frustradas com Eduardo Vargas, Mastriani, Everaldo, Girotti e Deyverson, o Leão da Barra comprou Renato Kayzer por R$ 5 milhões junto ao Fortaleza.

O jogador de 29 anos tem passagens por clubes como Santos, Vasco, Ponte Preta, Chapecoense e Athletico-PR. Ele firmou vínculo com o Leão da Barra válido por duas temporadas.