Ex-Vitória, Janderson brilha, marca o primeiro gol e é o cara do jogo
Atacante também deu uma assistência e soma um gol e duas assistências na competição
Por Redação
O atacante Janderson brilhou na vitória de seu novo time na Turquia nesta sexta-feira, 22. O ex-jogador do Vitória marcou seu primeiro gol pelo Göztepe — clube para o qual foi negociado em junho — na vitória sobre o Fatih Karagümrük por 2 a 0, pela 3ª rodada do Campeonato Turco. Além do gol, o ex-jogador do Leão ainda deu uma assistência na partida.
Veja:
Göztepe’mizin JANDERSON 🇧🇷 ile baldız karşısında bulduğu 2. gol! pic.twitter.com/1DP4wJ5iy6— emirhanurfl (@emirhanurfll) August 22, 2025
Por conta da grande atuação, o atacante foi eleito o melhor em campo pelo Sofascore, plataforma de estatísticas de futebol, com nota 8.0. Vale ressaltar que o ex-jogador do Leão já havia balançado as redes pelo Göztepe em um amistoso de pré-temporada contra o Antalyaspor.
Janderson no Vitória
A trajetória de Janderson no Vitória também foi marcante. O atacante chegou ao clube em abril de 2024, comprado junto ao Botafogo por cerca de R$ 5 milhões. Um ano depois, foi vendido ao Göztepe por 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 9,5 milhões), valor do qual o Rubro-Negro deve receber cerca de R$ 8,3 milhões.
Pelo Vitória, Janderson disputou 63 partidas, marcou 11 gols e deu quatro assistências. Somente em 2025, foram 34 jogos e oito gols, desempenho que o colocou como artilheiro da equipe na temporada, seguido por Renato Kayzer, autor de sete gols em 13 partidas.
