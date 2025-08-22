Osvaldo vê evolução "nítida" no Vitória e enaltece garotos da base

Osvaldo durante entrevista coletiva nesta sexta, 22 - Foto: Reprodução/YouTube/TV Vitória

Na zona de rebaixamento e com jogos a menos que os seus concorrentes diretos, o Vitória tem deixado o torcedor rubro-negro preocupado. Apesar do momento conturbado na temporada, Osvaldo enxerga uma nítida evolução sob trabalho do técnico Fábio Carille. O atacante participou de entrevista coletiva nesta sexta-feira, 22.

"Tem que ver como enxergar esses cinco jogos sem vencer. Eu tenho enxergado como uma coisa positiva, porque a evolução é nítida da nossa equipe. Temos jogado bem", disse o experiente jogador do Leão da Barra.

Desde o dia 20 de julho até então, quando venceu pela última vez em duelo com o RB Bragantino, o Vitória empatou diante de quatro adversários no Brasileirão: Sport, Mirassol, Palmeiras e Juventude, além de ter sido derrotado para o São Paulo.

Apesar da sequência negativa, Osvaldo acredita em uma reviravolta do Rubro-Negro dentro da Série A. "Acho que o jogo que ficamos um pouco abaixo foi contra o São Paulo, muitos desfalques de última hora, tivemos que fazer improvisações. Acho que o elenco tem mostrado que tem condições, quem entra mantém um bom nível, então eu acho que a gente tem condições de sair desses cinco jogos sem vitórias", projetou o atacante.

Com a briga na parte de baixo da tabela, já que o Leão da Barra atualmente está na 17ª posição, com 19 pontos, o ‘Vovô’ prefere “nem imaginar” a possibilidade de um rebaixamento. "A gente não pensa nisso. Eu vivo muito o Vitória desde que cheguei. Aprendi a amar o Vitória, minha família também. Não quero nem imaginar a dor que posso sentir caso a gente caia. Mas acho que a gente tem condição de sair dessa situação".

Osvaldo durante treino no CT Manoel Pontes Tanajura | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Influência para os jovens

Questionado sobre a possibilidade de jogadores jovens terem mais minutagem nos jogos, Osvaldo relembrou seu início de carreira no Fortaleza. O atacante valorizou o desempenho dos garotos nos treinos e afirmou ser um cara que cobra essa dedicação deles.

“Eu acho que os meninos têm treinado muito bem. São meninos que têm qualidade para entrar em qualquer jogo e dar continuidade no trabalho. Assim como foi lá atrás comigo, com 18 anos, quando subi para o profissional do Fortaleza. Passei um período de aprendizado, treinamentos e fui ganhando oportunidades, fui mostrando nos jogos o meu potencial. Acredito que eles têm feito isso muito bem aqui no Vitória”, iniciou.

No empate com o Juventude, última partida da equipe baiana, alguns jovens da base foram relacionados: o lateral-direito Paulo Roberto, o zagueiro Andrei, o volante Edenilson e o atacante Wendell. Nenhum dos quatro entrou em campo, mas Osvaldo acha que eles dariam conta do recado.

“Eu sou um cara que tem sido um pouco mais chato com eles, na questão de pedir para treinar mais, ser um pouco mais chato no dia a dia, chegar um pouco mais firme, sempre com personalidade. É isso que eu tenho pedido para eles, fazer aquilo que eles têm feito lá no Sub-20, no Sub-17, com essa personalidade. Eu sou um cara que particularmente gosto muito dos meninos que estão treinando com a gente. Vejo muito potencial neles e espero que possam entrar e nos ajudar”, finalizou.

O Vitória enfrenta o Flamengo na próxima segunda-feira, 25, às 21h, pela rodada 21 do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.