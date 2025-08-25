Ambos no DM, Baralhas e Matheuzinho se aproximam de retorno

Gabriel Baralhas, volante do Vitória - Foto: Victor Ferreira / ECV

Com o departamento médico cheio, o Vitória comunicou nesta segunda-feira, 25, através do médico Marcelo Midlej, atualizações sobre jogadores lesionados no elenco. Baralhas e Matheuzinho são os mais próximos de ficarem à disposição.

De acordo com Midlej, os dois meio-campistas vão iniciar a transição física em breve, mas não informou um prazo exato. Outros jogadores lesionados são Claudinho, Cáceres, Romarinho, Renzo López, Rúben Ismael, Jamerson e Kauan.

Todos são desfalques na partida de logo mais às 21h, contra o Flamengo, no Maracanã, pela rodada 21 do Campeonato Brasileiro.

Veja abaixo o boletim médico do Vitória