BOLETIM MÉDICO
Ambos no DM, Baralhas e Matheuzinho se aproximam de retorno
Meio-campistas são os jogadores com maior evolução entre os lesionados
Por João Grassi
Com o departamento médico cheio, o Vitória comunicou nesta segunda-feira, 25, através do médico Marcelo Midlej, atualizações sobre jogadores lesionados no elenco. Baralhas e Matheuzinho são os mais próximos de ficarem à disposição.
De acordo com Midlej, os dois meio-campistas vão iniciar a transição física em breve, mas não informou um prazo exato. Outros jogadores lesionados são Claudinho, Cáceres, Romarinho, Renzo López, Rúben Ismael, Jamerson e Kauan.
Todos são desfalques na partida de logo mais às 21h, contra o Flamengo, no Maracanã, pela rodada 21 do Campeonato Brasileiro.
Veja abaixo o boletim médico do Vitória
- Baralhas - Lesão no adutor, evolui bem na fisioterapia e deve voltar em breve
- Matheuzinho - Lesão na fáscia plantar, evolui bem na fisioterapia e deve voltar em breve
- Claudinho - Trauma no pé evoluiu para edema ósseo. Ainda sente dores e segue na fisioterapia
- Romarinho - Lesão muscular na panturrilha e segue tratamento na fisioterapia
- Raúl Cáceres - Lesão muscular na posterior da coxa e segue tratamento na fisioterapia
- Renzo López - Lesão muscular na posterior da coxa e segue tratamento na fisioterapia
- Rúben Ismael - Se recupera de cirurgia no joelho
- Jamerson - Se recupera de cirurgia no tornozelo
- Kauan - Se recupera de cirurgia no tornozelo
