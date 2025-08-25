Menu
BOLETIM MÉDICO

Ambos no DM, Baralhas e Matheuzinho se aproximam de retorno

Meio-campistas são os jogadores com maior evolução entre os lesionados

João Grassi

Por João Grassi

25/08/2025 - 19:42 h
Gabriel Baralhas, volante do Vitória
Gabriel Baralhas, volante do Vitória -

Com o departamento médico cheio, o Vitória comunicou nesta segunda-feira, 25, através do médico Marcelo Midlej, atualizações sobre jogadores lesionados no elenco. Baralhas e Matheuzinho são os mais próximos de ficarem à disposição.

De acordo com Midlej, os dois meio-campistas vão iniciar a transição física em breve, mas não informou um prazo exato. Outros jogadores lesionados são Claudinho, Cáceres, Romarinho, Renzo López, Rúben Ismael, Jamerson e Kauan.

Todos são desfalques na partida de logo mais às 21h, contra o Flamengo, no Maracanã, pela rodada 21 do Campeonato Brasileiro.

Veja abaixo o boletim médico do Vitória

  • Baralhas - Lesão no adutor, evolui bem na fisioterapia e deve voltar em breve
  • Matheuzinho - Lesão na fáscia plantar, evolui bem na fisioterapia e deve voltar em breve
  • Claudinho - Trauma no pé evoluiu para edema ósseo. Ainda sente dores e segue na fisioterapia
  • Romarinho - Lesão muscular na panturrilha e segue tratamento na fisioterapia
  • Raúl Cáceres - Lesão muscular na posterior da coxa e segue tratamento na fisioterapia
  • Renzo López - Lesão muscular na posterior da coxa e segue tratamento na fisioterapia
  • Rúben Ismael - Se recupera de cirurgia no joelho
  • Jamerson - Se recupera de cirurgia no tornozelo
  • Kauan - Se recupera de cirurgia no tornozelo

