Capitão do Vitória, Lucas Halter exalta jogador do Bahia: "Completo"

Atual capitão do Vitória e campeão brasileiro e da América pelo Botafogo na temporada passada, o zagueiro Lucas Halter já teve a tarefa de marcar muitos craques da competição, mas destacou Everton Ribeiro, do Bahia, como "um dos caras mais completos do futebol". O defensor já teve que enfrentar o meia em uma final de torneio nacional e volta a ter o camisa 10 como rival neste ano defendendo o Leão da Barra.

Emprestado do Botafogo ao Rubro-Negro até dezembro, Halter esteve de frente com Everton Ribeiro nas decisões do Campeonato Baiano, além do duelo válido pelo Brasileirão em 2025. Quando ainda defendia o Athletico-PR, contudo, o defensor foi titular do 'Furacão' na derrota por 3 a 0 em plena Supercopa do Brasil para o Flamengo, que contava com o meio-campista entre os 11 iniciais.

"O Everton Ribeiro é um dos caras mais completos do futebol. Até hoje (tenho a tarefa de marcar). Está voando ainda, o baixinho voa, ele joga muito. Ele é muito inteligente e é um cara leve, muda de direção muito rápido, ocupa bem os espaços. Se não recebe a bola, ele abre o espaço para alguém receber. Chama a atenção o jogador que é muito inteligente assim, ele é diferente demais", disse o zagueiro durante programa do 'Charla Podcast'.

Lucas Halter e Everton Ribeiro se enfrentaram nos seguintes jogos:

(D) - Flamengo 3-2 Athletico (Série A)

(E) - Athletico 1-1 Flamengo (Quartas Copa do Brasil)

(D) - Flamengo 3-0 Athletico (Supercopa do Brasil)

(D) - Flamengo 3-1 Athletico (Série A)

(D) - Athletico 0-1 Flamengo (Oitavas Copa do Brasil)

(V) - Athletico 2-1 Flamengo (Série A)

(V) - Athletico 1-0 Flamengo (Série A)

(E) - Goiás 1-1 Flamengo (Série A)

(E) - Goiás 0-0 Flamengo (Série A)

(D) - Bahia 2-0 Vitória (Campeonato Baiano - Ida)

(E) - Vitória 1-1 Bahia (Campeonato Baiano - Volta)

(D) - Bahia 2-1 Vitória (Série A)

Além de rasgar elogios ao meia do Bahia, Lucas Halter também exaltou o técnico Fábio Carille, que comanda o Vitória desde o início de julho. O defensor destacou o conhecimento do treinador sobre o sistema defensivo e a evolução do setor com o comandante com quem já havia trabalhado conjuntamente no Athletico-PR, em 2021.

"O zagueiro com ele [Fábio Carille] evolui de uma forma absurda. Ele olha o seu corpo, a sua passada, o jeito que você gira, que você sobre de cabeça, ele olha tudo. Se você fizer um movimento errado, pode ter certeza que ele vai falar, ele é muito perfeccionista com isso. Não só como os zagueiros, mas a parte defensiva dele é muito boa, não que a ofensiva não seja. Porque depois que ele chegou, a gente está fazendo mais gols e criando muito mais. Mas defensivamente é só lucro", completou.

Lucas Halter é o capitão do Vitória sob comando de Carille e, nesta temporada, fez 33 jogos e marcou dois gols vestindo a camisa rubro-negra.