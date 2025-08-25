TÚNEL DO TEMPO
Relembre a última vez que o Vitória venceu o Flamengo no Maracanã
Em situações opostas, rubro-negros se enfrentam pelo Brasileirão 2025
Por Marcello Góis
Flamengo e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira, 25, às 21h, no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão 2025. Em lados opostos da tabela, o rubro-negro carioca é o líder da competição, enquanto o rubro-negro baiano luta contra o rebaixamento e entra em campo precisando pontuar para deixar o Z-4.
O duelo também desperta lembranças de partidas marcantes do passado, já que os encontros entre os dois times no Rio de Janeiro guardam episódios históricos para a torcida do Leão da Barra.
Última vitória em solo fluminense
A última vez que o Vitória derrotou o Flamengo como visitante foi no Brasileirão de 2017. Pela 19ª rodada, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, o Leão da Barra venceu por 2 a 0, com gols de Yago Felipe e Neilton.
Comandado por Vagner Mancini, o Leão foi a campo com Fernando Miguel; Caique Sá, Wallace, Kanu, Ramon e Geferson; Fillipe Soutto e Yago Felipe (Patric); David (René), Neilton (Júnior Todinho) e Tréllez.
Última vitória no Maracanã já tem quase duas décadas
Se a lembrança de 2017 é recente, o último triunfo do Vitória no Maracanã já se aproxima de duas décadas. No dia 20 de julho de 2008, em seu retorno à elite do futebol brasileiro, o time baiano venceu por 1 a 0, com gol de Dinei, diante de mais de 40 mil flamenguistas.
Naquela campanha, o técnico Ricardo Silva escalou Viafara; Marco Aurélio, Thiago Gomes, Anderson Martins e Daniel; Renan, Marco Antônio, Ricardinho e Ramon Menezes; Jackson, Williams Santana e Dinei.
Duelo de opostos em 2025
Hoje, o cenário é bem diferente. Há seis jogos invicto, sendo cinco vitórias e um empate e vindo de dois triunfos consecutivos, o Flamengo chega embalado na liderança, com 43 pontos.
O Vitória tenta quebrar uma sequência de cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O rubro-negro baiano, no entanto, viu os rivais diretos tropeçarem na rodada e depende apenas de um empate para deixar a zona de rebaixamento.
