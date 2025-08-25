8 a 0: Vitória leva pior goleada dos pontos corridos para o Flamengo

Vitória sofreu a pior goleada da história dos pontos corridos - Foto: Victor Ferreira / ECV

Humilhação. Não tem outra palavra para definir a derrota do Vitória para o Flamengo nesta segunda-feira, 25, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra foi goleado pelo incrível placar de 8 a 0.

Foi uma verdadeira chuva de gols do time carioca. Samuel Lino marcou duas vezes, Pedro fez três, enquanto Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique completaram o massacre.

Além disso, o Vitória sofreu a pior goleada da história do Brasileirão de pontos corridos. Os maiores resultados eram três por 7 a 0, todos superados agora com o vexame rubro-negro.

Dentro da zona de rebaixamento, o Vitória segue com 19 pontos, na 17ª posição. O próximo compromisso na Série A será diante do Atlético-MG, neste domingo, 31, no Barradão

PRIMEIRO TEMPO

Já?

O jogo mal havia começado e o Flamengo saiu na frente. Com apenas de 1 minuto no relógio, Samuel Lino recebeu bom passa na área e finalizou pro gol. A bola desviou em Lucas Braga e enganou Arcanjo. 1 a 0.

Falha de Arcanjo e mais um

Aos 3 minutos, o Vitória foi castigado em uma saída de bola errada de Lucas Arcanjo. O Flamengo roubou, Arrascaeta serviu Pedro e o camisa 9 foi fatal. Ele tocou por cobertura e fez o segundo no modo relâmpago.

Salva a zaga!

O Flamengo estava impossível e quase marcou o terceiro aos 5. Pedro recebeu de Lino e tocou bonito de calcanhar para Arrascaeta. O uruguaio bateu firme e a defesa do Vitória conseguiu salvar, desviando para escanteio.

Saiu o Vitória

Após uma blitz do Flamengo no começo, o Vitória conseguiu sair e armou jogada com Cantalapiedra aos 24. Ele tentou cruzamento pela esquerda, a bola voltou e saiu em escanteio. Na cobrança, o ataque do Vitória quase finalizou na pequena área, mas a defesa afastou.

Mais um do Flamengo

Aos 33 minutos, o Flamengo já ampliou para 3 a 0. Em uma linda jogada iniciada por Arrascaeta com passe de chaleira. A bola ficou com Varela, que cruzou pra área e a bola ficou com Lino. Ele ajeitou de novo para Arrascaeta, que bateu firme de esquerda e marcou.

Vitória tenta com Ronald aos 37

Em busca de ao menos diminuir a desvantagem, Ronald arrancou pela direita em bela jogada individual. Ele passou pela defesa flamenguista e finalizou, mas o goleiro Rossi fez defesa tranquila.

SEGUNDO TEMPO

De novo, novamente com 1 minuto

O segundo tempo começou parecido com o primeiro. Samuel Lino encontrou Pedro sem marcação na marca do pênalti. O camisa 9 apenas escolheu o canto e venceu Arcanjo. 4 a 0.

Mais um aos 4 minutos

Sem dó e piedade, o Flamengo seguiu atacando. Jorginho e Saúl tabelaram e a bola chegou até Varela. O uruguaio cruzou para Samuel Lino, que tocou de cabeça para mais um gol. 5 a 0.

Vitória foi humilhado pelo Flamengo | Foto: Victor Ferreira / ECV

Humilhação

O que já era goleada, se tornou humilhação aos 8 minutos. Samuel Lino foi até a linha de fundo na esquerda tocou para trás. A bola sobrou para Luiz Araújo, que completou. 6 a 0.

Lá vem eles de novo!

O que já parecia muito ruim, ainda podia piorar. Aos 13, Arrascaeta mandou para Lino na esquerda, que serviu Pedro na área. O centroavante limpou a marcação do Vitória e tocou na saída do goleiro. 7 a 0.

A maior goleada da história

Quando parecia que tinha acabado, mais um do Flamengo. Após análise do VAR aos 34 minutos, foi marcado pênalti por mão na bola de Ramon. Bruno Henrique cobrou e marcou o oitavo, cravando a maior goleada da história dos pontos corridos.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 8X0 VITÓRIA

21ª RODADA DO BRASILEIRÃO

Data e horário: segunda-feira, 25 de agosto, às 21h (de Brasília);

Local: Maracanã, Rio de Janeiro;

Gols: Samuel Lino, 2'/1°T (1-0), Pedro, 3'/1°T (2-0), Arrascaeta, 34'/1°T (3-0), Pedro, 2'/2°T (4-0), Samuel Lino, 5'/2°T (5-0), Luiz Araújo, 9'/2°T (6-0), Pedro, 14'2°T (7-0) e Bruno Henrique, 36'/2°T (8-0)

Cartões amarelos: -

Renda: R$ 3.099.165,00

Público: 60.642

Árbitro: Luís Fernandes de Lima (MG);

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG);

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Matías Viña); Jorginho, Saúl e Arrascaeta (Carrascal); Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino (Bruno Henrique) e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Pepê, Ronald (Willian Oliveira) e Wendell (Ricardo); Erick (Osvaldo), Aitor Cantalapiedra (Edu) e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.