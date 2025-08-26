Após goleada, Vitória anuncia demissão do técnico Fábio Carille

Fábio Carille não é mais técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira / ECV

Após a goleada de 8 a 0 sofrida para o Flamengo, nesta segunda-feira, 25, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, o Vitória anunciou oficialmente a saída do técnico Fábio Carille.

Carille comandou o Vitória em nove partidas do Campeonato Brasileiro, com apenas uma vitória conquistada diante do RB Bragantino, pela 15ª rodada. Além disso, foram cinco empates e três derrotas, com aproveitamento de somente 29,6%.

Mesmo com a decisão da demissão tomada, o clube ainda optou por manter a entrevista coletiva do agora ex-treinador rubro-negro. Em uma de suas falas, Carille disse que entenderia qualquer atitude da diretoria.

"O que Fábio Mota decidir eu respeito. É um cara muito sincero e verdadeiro. O que ele decidir está decidido", reconheceu.

Vexame histórico

Na entrevista, Fábio Carille se desculpou com os torcedores e falou em ter “vergonha na cara”. "Antes de começar, quero pedir desculpas em nome de todo o grupo. Noite horrível, vergonhosa, onde todos nós perdemos. Temos que ter vergonha na cara, perdemos feio".

Carille comentou sobre “vergonha e indignação” e garantiu: “A pior derrota da minha vida”. Vale lembrar que o resultado foi também o pior da história do Vitória desde 1953, quando o clube profissionalizou sua equipe de futebol.



“Meu nono ano como técnico. Vergonhoso, não acho muitas palavras. O que me deixa chateado é que muitas situações a gente já sabia que o Flamengo fazia muito bem, e trabalhamos, mas não conseguimos reproduzir bem”, disse o técnico.

O Vitória volta a campo no próximo domingo, 31, contra o Atlético-MG, no Barradão. Na partida válida pela rodada 22 da Série A, Rodrigo Chagas, técnico do Sub-20, comandará interinamente a equipe se o substituto de Carille não for contratado a tempo.