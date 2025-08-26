Fábio Mota relembra outras goleadas sofridas: "Nem por isso acabamos"

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira / ECV

A goleada de 8 a 0 sofrida pelo Vitória para o Flamengo, nesta segunda-feira, 25, não deixou apenas a torcida rubro-negra constrangida. Pouco antes da entrevista coletiva do técnico Fábio Carille, o presidente Fábio Mota falou sobre a dolorida derrota.

Mota reconheceu estar “envergonhado” com o péssimo resultado no Maracanã, em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. O dirigente, contudo, relembrou outras goleadas sofridas em sua gestão e aposta numa recuperação da equipe.

“Abrir a entrevista aqui pedindo desculpa a torcida do Vitória, assim como todos vocês, eu também estou muito envergonhado, situação inusitada. Lembrando que nós passamos por isso na Série C, quando tomamos 5x1 do Figueirense, nem por isso acabamos. Subimos pra Série B. Passamos isso na Série B quando tomamos 6x0 do CRB, fomos campeões e subimos”, relembrou Fábio Mota.

Ninguém está aqui jogando a toalha Fábio Mota - Presidente do Vitória

O presidente ainda citou o fato de que apenas critérios de desempate separam o Vitória de deixar a zona de rebaixamento. No momento, o Rubro-Negro tem os mesmos 19 pontos do Vasco, 16º colocado, mas está atrás na tabela pelo número de vitórias.

“É uma situação que infelizmente a gente não queria que acontecesse, aconteceu, mas ninguém tá aqui jogando a toalha. Nós só estamos na zona de rebaixamento por número de vitórias”, apontou o presidente.

Embora tenha apontado a goleada como uma das "maiores tristezas de sua vida", Fábio Mota pediu paciência ao torcedor rubro-negro e indicou ser um momento de ter "resiliência e fé".

"Perder o jogo para o Flamengo é normal, não é normal da forma vexatória, humilhante que nós passamos aqui hoje. Eu estou me sentindo, assim como todos, humilhado, envergonhado, triste. Muito triste, uma das maiores tristezas da minha vida hoje. Porém, não é hora de jogar a toalha, é hora da volta por cima, é hora de ter resiliência, é hora de ter fé e de mais trabalho ainda", clamou.



Próximo compromisso

Mota ainda projetou o próximo jogo do Vitória na Série A. No domingo, 31, o Leão da Barra encara o Atlético-MG no Barradão, pela 22ª rodada. "Temos um jogo importantíssimo contra o Atlético no Barradão. Se ganharmos o jogo, vamos sair da zona de rebaixamento e automaticamente virar essa chave", completou.