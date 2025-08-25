Menu
8 A 0

Vexame! Vitória sofre pior derrota desde o profissionalismo no futebol

Desde que deixou o amadorismo, Leão da Barra nunca tinha sofrido uma derrota com diferença superior a seis gols

João Grassi

Por João Grassi

25/08/2025 - 23:54 h | Atualizada em 26/08/2025 - 3:06
Vitória perdeu por 8 a 0 nesta segunda-feira, 25
Vitória perdeu por 8 a 0 nesta segunda-feira, 25 -

A humilhação sofrida pelo Vitória nesta segunda-feira, 25, em visita ao Flamengo pela 21ª rodada do Brasileirão, bateu recordes. Ao perder por 8 a 0 no Maracanã, o Leão da Barra sofreu sua pior derrota em jogos oficiais desde que profissionalizou sua equipe de futebol.

Em clássico válido pelo Campeonato Baiano de 1938, o Vitória perdeu para o Bahia pelo placar de 10 a 2. No entanto, o clube baiano à época priorizava outros esportes e ainda utilizava equipes amadoras no futebol, se profissionalizando apenas em 1953.

Desde que deixou o amadorismo, o Leão da Barra nunca havia perdido por mais de seis gols de diferença. Pela Série B de 2023, sofreu 6 a 0 para o CRB e perdeu pelo mesmo placar contra o Brasiliense, pela edição de 2007 da Segundona.

Já na Série A do Brasileiro, a pior derrota rubro-negra havia sido em 2001. O Vitória perdeu por 7 a 2 para o Athletico na ocasião, mas agora supera todas as marcas negativas possíveis com a tragédia desta noite.

Próximo compromisso

Em busca de esquecer a goleada sofrida, o Vitória volta a jogar no domingo, 31, no Barradão, contra o Atlético-MG. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

x