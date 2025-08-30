Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Jogo do Bahia na Arena Fonte Nova - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Uma fala do apresentador Thiago Oliveira, durante o programa É de Casa exibido na manhã deste sábado, 30, na Rede Globo, gerou indignação entre os torcedores do Bahia. Enquanto comentava a vigésima segunda rodada do Campeonato Brasileiro, ele destacou Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro como integrantes do grupo dos quatro primeiros colocados, mas esqueceu de citar o Tricolor de Aço, atual quarto colocado da tabela.

“Vem aí a vigésima segunda rodada. Nos temos Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Os quatros primeiros, ou seja, os times que vão diretamente para a Libertadores no ano que vem”, afirmou o apresentador ao interagir com o telão que mostrava a classificação completa da competição. A ausência do Bahia na fala foi rapidamente notada e viralizou nas redes sociais, onde torcedores não pouparam críticas.

O erro não ficou restrito à gafe. Muitos tricolores apontaram que o deslize representa algo maior: a recorrente falta de valorização de clubes nordestinos no cenário nacional, em comparação às equipes do eixo Sul-Sudeste, que costumam concentrar maior atenção da mídia esportiva.

Com 36 pontos, o Bahia ocupa a quarta posição no Brasileirão, atrás apenas de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Esse desempenho garante, até o momento, presença no chamado G4 — grupo que assegura vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América, torneio mais prestigiado do continente. A colocação simboliza um feito relevante para o time baiano, que briga de igual para igual com os gigantes tradicionais do futebol brasileiro.