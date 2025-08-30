Menu
DE OLHO NA FINAL!

Adversário do Bahia na final do Nordestão é eliminado da Série C

Confiança vence o Retrô, mas termina fora do G-8 da Série C

Luan Julião

Por Luan Julião

30/08/2025 - 20:30 h | Atualizada em 31/08/2025 - 11:00
Confiança até venceu o Retrô, mas não foi suficiente
Confiança até venceu o Retrô, mas não foi suficiente

O Confiança até conseguiu vencer o Retrô por 1 a 0 na Arena Batistão, mas não foi suficiente para avançar à segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O Dragão terminou a primeira fase em nono lugar, com 26 pontos, um a menos do que o Floresta, oitavo colocado.

Apesar da frustração na Série C, o foco do time sergipano agora se volta para a final da Copa do Nordeste, onde terá pela frente o Bahia. A primeira partida está marcada para quarta-feira, 3, na Arena Batistão, com o jogo de volta na Arena Fonte Nova no dia 6 de setembro.

O Confiança garantiu sua vaga na decisão ao bater o CSA por 1 a 0 na semifinal do torneio regional. Agora, o Dragão terá pela frente o tricolor baiano, um dos times mais tradicionais do Nordeste, em um confronto que promete ser intenso e decisivo.

Desempenho dos nordestinos

Após o Confiança bater na trave, apenas Náutico e Floresta representarão os times nordestinos na fase derradeira da Série C do Campeonato Brasileiro.

Confiança, Itabaiana e Botafogo-PB já sabem que seguem na terceira divisão para a próxima temporada.

Mas o Nordeste teve um dia ruim na Série C, já que três times foram rebaixados para a quarta divisão: CSA, ABC e Retrô. O outro rebaixado foi o mineiro Tombense.

x