Juventude vence e Vitória se afunda na zona de rebaixamento do Brasileirão

Situação do Leão acende o sinal de alerta - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória amarga cada vez mais a luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Após a vitória do Juventude por 1 a 0 sobre o Ceará, neste sábado, 30, no Castelão, o rubro-negro baiano caiu para a 18ª posição, com 19 pontos, dentro da zona maldita.

O triunfo do Juventude, com gol marcado por Luis Mandaca aos 49 minutos do segundo tempo, garantiu ao time jaconero seu primeiro triunfo fora de casa na competição. Com isso, a equipe chega aos 21 pontos e deixa momentaneamente a zona de rebaixamento, empurrando o Vitória ainda mais para baixo na tabela.

Além do Vitória, o triunfo do Juventude, comandado pelo ex-treinador do Leão, Thiago Carpini, também colocou na zona de rebaixamento o Vasco. O Ceará, derrotado em casa, mantém-se no meio da tabela, em 10º, com 26 pontos.

Já o Vitória terá a chance de reagir neste domingo, 31, às 18h30, no Barradão, diante do Atlético-MG, em busca de recuperação após o pesado revés por 8 a 0 sofrido contra o Flamengo na última segunda-feira.

A situação do Leão acende o sinal de alerta: a derrota do Juventude em rodada anterior poderia ter aliviado a pressão, mas a vitória do time gaúcho aprofunda o drama do Vitória, que precisa reagir rapidamente para não se distanciar ainda mais da permanência na Série A.