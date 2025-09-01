Terremoto de magnitude 6,0 deixa mais de 800 pessoas mortas

Terremoto no Afeganistão mata mais de 800 além de ferir mais de 2.800 - Foto: AIMAL ZAHIR / AFP

Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu o leste do Afeganistão na madrugada desta segunda-feira, 01, deixando mais de 800 pessoas mortas e mais de 2.800 mil feridos, somado com um rastro de destruição que tornou o desastre um dos maiores no país nos últimos anos.

O governo afegão disse que espera que o número de vítimas suba ainda mais, visto que o tremor aconteceu em uma região montanhosa com diversas construções precárias, sendo que diversas casas são feitas de argila.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com as autoridades, vilarejos inteiros foram destruídos.

O terremoto, que já é considerado um dos mais devastadores da história do país, aconteceu entre as províncias de Kunar e Nangarhar, região de fronteira com o Paquistão e a cerca de 200 quilômetros da capital, Cabul.

Até a última atualização, equipes de resgate seguem fazendo buscas tentando encontrar sobreviventes, porém como a área é remota, montanhosa e de difícil acesso, a busca está sendo complicada e feita quase exclusivamente com helicópteros.

Por meio de um comunicado, o porta-voz do Ministro da Saúde, Sharafat Zaman afirmou que “O número de mortos e feridos é alto, mas como a área é de difícil acesso, nossas equipes ainda estão no local”.