MUNDO
MUNDO

Terremoto de magnitude 6,0 deixa mais de 800 pessoas mortas

Além das mortas, mais de 2,8 mil pessoas ficaram feridas, as equipes de resgate seguem fazendo buscas

AFP

Por AFP

01/09/2025 - 15:07 h
Terremoto no Afeganistão mata mais de 800 além de ferir mais de 2.800
Terremoto no Afeganistão mata mais de 800 além de ferir mais de 2.800

Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu o leste do Afeganistão na madrugada desta segunda-feira, 01, deixando mais de 800 pessoas mortas e mais de 2.800 mil feridos, somado com um rastro de destruição que tornou o desastre um dos maiores no país nos últimos anos.

O governo afegão disse que espera que o número de vítimas suba ainda mais, visto que o tremor aconteceu em uma região montanhosa com diversas construções precárias, sendo que diversas casas são feitas de argila.

De acordo com as autoridades, vilarejos inteiros foram destruídos.

O terremoto, que já é considerado um dos mais devastadores da história do país, aconteceu entre as províncias de Kunar e Nangarhar, região de fronteira com o Paquistão e a cerca de 200 quilômetros da capital, Cabul.

Terremoto deixa mais de 800 mortos no Afeganistão

Até a última atualização, equipes de resgate seguem fazendo buscas tentando encontrar sobreviventes, porém como a área é remota, montanhosa e de difícil acesso, a busca está sendo complicada e feita quase exclusivamente com helicópteros.

Por meio de um comunicado, o porta-voz do Ministro da Saúde, Sharafat Zaman afirmou que “O número de mortos e feridos é alto, mas como a área é de difícil acesso, nossas equipes ainda estão no local”.

