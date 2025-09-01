Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Polícia lança drone para operações em áreas dominadas por CV e TCP

Equipamento “Cérberus” visa proteger policiais e aumentar a eficiência das operações

Redação

Por Redação

01/09/2025 - 16:08 h
Cronograma prevê que o primeiro protótipo esteja disponível em até seis meses
Cronograma prevê que o primeiro protótipo esteja disponível em até seis meses -

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) avança na modernização de suas operações com um projeto inovador que combina tecnologia de ponta e estratégias de segurança. Em colaboração com a Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), foi firmado um protocolo para a criação de drones aéreos e terrestres, especialmente desenvolvidos para atuar em cenários complexos, semelhantes a áreas de guerrilha urbana presentes em várias comunidades cariocas.

O equipamento, denominado “Cérberus”, em referência ao cão de várias cabeças da mitologia grega que guardava os portões do submundo, foi pensado para apoiar a Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) em operações em territórios dominados por facções como o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP). A geografia desafiadora dessas localidades, com becos estreitos, morros íngremes e regiões de difícil acesso, tem dificultado a atuação policial, tornando a inovação tecnológica uma prioridade.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

David Luiz se pronuncia após supostas ameaças contra ex-amante
Médico é baleado na cabeça durante tentativa de assalto na Bahia
Corpo com sinais de tortura e execução é encontrado na Linha Verde

De acordo com o delegado André Neves, diretor-geral de Polícia Especializada, “O Cérberus vai reduzir a exposição dos policiais em operações de alto risco. É uma ferramenta que alia inteligência e estratégia, preservando vidas”. A perspectiva da corporação é que a utilização do drone traga mais segurança aos agentes e eleve a eficiência das operações.

O cronograma prevê que o primeiro protótipo esteja disponível em até seis meses, representando uma aposta significativa no uso da tecnologia como aliada da lei. Com “Cérberus”, a Polícia Civil espera marcar uma nova era no combate ao crime no Rio de Janeiro, reduzindo riscos e fortalecendo a presença do Estado nas comunidades mais desafiadoras.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crime CV Guerra Polícia Rio de Janeiro RJ TCP

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cronograma prevê que o primeiro protótipo esteja disponível em até seis meses
Play

Vídeo: PM é baleado por traficante e socorrido às pressas em helicóptero

Cronograma prevê que o primeiro protótipo esteja disponível em até seis meses
Play

Vídeo: ferro-velho é interditado por receptar cabos roubados em Salvador

Cronograma prevê que o primeiro protótipo esteja disponível em até seis meses
Play

Aeroporto de Salvador é alvo de operação contra o tráfico de drogas

Cronograma prevê que o primeiro protótipo esteja disponível em até seis meses
Play

Grupo alvo de operação extorquiu mais de R$ 150 mil via PIX

x