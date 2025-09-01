Polícia lança drone para operações em áreas dominadas por CV e TCP

Cronograma prevê que o primeiro protótipo esteja disponível em até seis meses - Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) avança na modernização de suas operações com um projeto inovador que combina tecnologia de ponta e estratégias de segurança. Em colaboração com a Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), foi firmado um protocolo para a criação de drones aéreos e terrestres, especialmente desenvolvidos para atuar em cenários complexos, semelhantes a áreas de guerrilha urbana presentes em várias comunidades cariocas.

O equipamento, denominado “Cérberus”, em referência ao cão de várias cabeças da mitologia grega que guardava os portões do submundo, foi pensado para apoiar a Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) em operações em territórios dominados por facções como o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP). A geografia desafiadora dessas localidades, com becos estreitos, morros íngremes e regiões de difícil acesso, tem dificultado a atuação policial, tornando a inovação tecnológica uma prioridade.

De acordo com o delegado André Neves, diretor-geral de Polícia Especializada, “O Cérberus vai reduzir a exposição dos policiais em operações de alto risco. É uma ferramenta que alia inteligência e estratégia, preservando vidas”. A perspectiva da corporação é que a utilização do drone traga mais segurança aos agentes e eleve a eficiência das operações.

O cronograma prevê que o primeiro protótipo esteja disponível em até seis meses, representando uma aposta significativa no uso da tecnologia como aliada da lei. Com “Cérberus”, a Polícia Civil espera marcar uma nova era no combate ao crime no Rio de Janeiro, reduzindo riscos e fortalecendo a presença do Estado nas comunidades mais desafiadoras.