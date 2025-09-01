BAHIA
Carnaval 2026: Tansalvador inicia credenciamento de veículos
Caso o veículo não credenciado circule por uma das zonas proibidas ele está sujeito a multa
A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) iniciou o cadastro de veículos para as zonas de restrição para o Carnaval de 2026 nesta segunda-feira, 1°. O procedimento deve ser feito até o dia 23 de novembro.
Para receber a credencial em sua casa com a emissão gratuita, o morador deve fazer o procedimento até a data limite, 23 de novembro, no site da autarquia municipal, depois clicando em “Carnaval 2026“ ou no banner que está na página principal.
Para fazer o cadastro, basta:
- Acessar o sistema com os mesmos logins e senhas;
- Confirmar o veículo que foi registrado no último ano, substituí-lo ou adicionar os dados do novo automóvel.
O cidadão que já tiver o cadastro prévio e não fazer um dos procedimentos no site até a data limite, ele deverá ir até os postos físicos, que serão abertos em locais que ainda serão divulgados.
Como funciona o cadastramento?
Para as pessoas que não tenham o cadastro, ele poderá fazer de forma virtual ou presencial, basta o proprietário ou inquilino do imóvel deverá informar os números do IPTU, CPF/CNPJ, com endereço de e-mail. Vale lembrar que o CPF cadastrado deverá ser o do proprietário do imóvel.
Após isso, o sistema enviará um email informando o código de acesso, logo depois ingressar no sistema, os números do Renavam (que consta no documento do veículo) e da placa do veículo a ser cadastrado deverão ser informados.
Até o final prazo todos poderão efetuar mudanças nas placas dos veículos. Após a data (23/11), o procedimento só poderá ser realizado em um dos postos de atendimento, mediante a troca do adesivo e apresentação do documento do novo veículo (CRLV). O início do atendimento presencial e locais onde funcionarão esses postos serão divulgados futuramente.
Cadastro fora do prazo
As credenciais serão entregues somente para as residências de moradores que tenham as placas registradas até o dia 23 de novembro. Porém, para os que perderem o prazo terão que retirar as credenciais em postos de atendimento. Existe uma forma de agilizar esse processo, basta o cidadão fazer o cadastro das placas no site, mas deverá ir nos balcões para buscar as credenciais.
Zonas de Restrição
Como neste ano, o Carnaval 2026 terá cinco grandes zonas restritas, divididas em 12 subáreas. As credenciais são específicas para cada uma dessas 12 áreas Os veículos que não possuírem a devida liberação para circulação ou que acessarem outra subzona que não a de sua residência serão autuados.
Multas
A multa para quem transitar em local e horário não permitido pela regulamentação é de R$ 130,16. Essa é uma infração de natureza média, prevista no art. 187, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O infrator está sujeito ainda a quatro pontos na CNH.
