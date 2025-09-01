Menu
SUSPEITA DE FRAUDE

MP investiga supostos desvios de verbas da cultura em Dias d´Ávila

Produtor audiovisual denuncia ter contratado empresa de técnico da prefeitura que não prestou os serviços

Alan Rodrigues

Por Alan Rodrigues

01/09/2025 - 15:04 h
Prefeitura de Dias d´Ávila está no centro de uma investigação envolvendo desvio de repasses na cultura
Um produtor audiovisual ingressou no Ministério Público, em Dias d´Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, para denunciar desvios no repasse de verbas oriundas da Lei Paulo Gustavo no município.

Autor do projeto 'Cinema para todos', o agente cultural foi contemplado com R$ 101.619,88, mas, pelo menos R$ 40 mil não foram utilizados para a execução do projeto nem tiveram a devida prestação de contas. A denúncia foi publicada originalmente no site 'É noticias'.

Nos documentos anexados junto ao MP consta que o servidor municipal Edilson Santos dos Santos, conhecido como “Pitter”, pode ter participado de decisões que favoreceram a FW Eventos, produtora vinculada a ele.

Segundo a denúncia, parte do valor do projeto, aproximadamente R$ 40 mil, teria sido movimentada em saques e transferências, conforme comprovantes de transferência obtidos pelo site. Do restante, apenas uma parte teria sido utilizada na execução do projeto.

Produtores culturais relataram que eram orientados a contratar a FW Eventos, reforçando indícios de que a produtora poderia ter papel central na gestão do recurso.

Conversas gravadas

Uma gravação de aproximadamente 50 minutos, encaminhada ao MP, fortalece os indícios sobre a participação de “Pitter”, do então secretário de Cultura, Marcos Antônio Pereira Mendonça (“Marquinhos”), hoje secretário de Esportes, e de um contador.

Na conversa, o produtor supostamente lesado revela pedido do servidor para repassar valores ao secretário. 'Consiga pelo menos R$ 7.500, pode ser até do projeto, pra adiantar Marquinhos lá'.

A reportagem de A TARDE solicitou posicionamento ao MP de Dias d´Ávila mas não obteve retorno até o fechamento dessa reportagem.

x