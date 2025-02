Operação da PF mira desvios de objetos postais que somam quase R$ 300 mil

PF cumpre quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Federal da Subseção Judiciária de Ilhéus/BA - Foto: Divulgação | PF

A Operação Rota de Colisão foi deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira, 11, com o objetivo de coibir o desvio de objetos postais do Centro de Distribuição dos Correios (CDD) na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia.

A PF cumpre quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Federal da Subseção Judiciária de Ilhéus/BA para colher provas. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) estima que o prejuízo decorrente das indenizações pagas em razão dos desvios das mercadorias chegam a mais de R$ 270 mil.

No curso das investigações foram reunidas evidências de que parte das mercadorias desviadas do fluxo postal foram revendidas no comércio da cidade. Os delitos apurados na operação são peculato desvio, inserção de dados falsos em sistemas informatizados da administração pública e receptação.