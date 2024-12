Prefeito de cidade baiana é alvo de operação que investiga desvios na Saúde

Neo (PSD), prefeito de Formosa do Rio Preto - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O prefeito de Formosa do Rio Preto, Manoel Afonso de Araújo, mais conhecido como Neo (PSD), foi um dos alvos da Operação USG, deflagrada nesta terça-feira, 17, e que investiga desvios de recursos na área da saúde. Além dele, vereadores da cidade também estão sendo investigados.

A Polícia Civil identificou fraudes em licitações e contratações, entre outros crimes decorrentes de irregularidades na execução de contratos de serviços médicos, praticados por uma associação criminosa composta por servidores do município do Oeste baiano e nas cidades de Corrente e Bom Jesus, no Piauí.

Equipes do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), por meio da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor) cumprem mandados judiciais em residências de médicos, “laranjas”, de políticos, ex-secretários municipais de saúde e também em clínicas e postos de saúde, localizados na cidade baiana distante 1.026 Km de Salvador e no Piauí. Entre as ações, o Departamento também executou o bloqueio dos valores desviados, presentes em contas de três clínicas que possuem contratos com o município baiano, além das pessoas investigadas.

As apurações encontraram evidências que apontam diversas irregularidades na Secretaria de Saúde de Formosa do Rio Preto: exames incompatíveis, a exemplo de ultrassonografias transvaginais em pacientes do sexo masculino, pagamentos por serviços médicos não prestados à população, plantões fictícios, listas fraudulentas de pacientes, números de exames destoantes da realidade, além da utilização de empresas de fachadas para promover a destinação ilícita de recursos.