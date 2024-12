Batida entre carro e caminhão deixa duas pessoas mortas e três feridas

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou duas pessoas mortas e outras três ficaram feridas no final da tarde desta segunda-feira, 16, na BR-330, no trecho entre as cidades de Jequié e Maracás, no sudoeste da Bahia. As vítimas fatais não tiveram os nomes divulgados.

As vítimas que estavam dentro do carro ficaram presas às ferragens e tiveram os corpos resgatados por equipes do Corpo de Bombeiro, conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Elas foram socorridas e levadas para o Hospital Geral Prado Valadares.

De acordo com o G1, a PRF informou que o motorista do caminhão também ficou ferido e foi encaminhado ao mesmo hospital, mas não há informações sobre o estado de saúde dele. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.