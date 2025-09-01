Menu
BAHIA
LAPÃO

Sete cães morrem envenenados na Bahia e polícia abre investigação

De acordo com a Prefeitura de Lapão, o caso atingiu ao menos 12 cães

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

01/09/2025 - 14:25 h
écnicos coletaram amostras de ração e pedaços de carne envenenados
Cinco cachorros foram encontrados mortos na última quinta-feira, 28, após serem envenenados no distrito de Aguada Nova, em Lapão, no norte da Bahia. Segundo a Polícia Civil, moradores relataram que uma pessoa saiu pelas ruas jogando comida com veneno para cães.

De acordo com a Prefeitura de Lapão, o caso atingiu ao menos 12 cães. Cinco morreram de imediato e outros dois, que chegaram a ser resgatados ainda com vida, não resistiram. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que uma veterinária foi enviada ao local para prestar assistência aos animais que agonizavam.

A gestão municipal informou que a Comissão Especial para Proteção, Defesa e Direito dos Animais (CEPDDA) e a Vigilância em Saúde acompanharam a ocorrência. Técnicos coletaram amostras de ração e pedaços de carne envenenados, encaminhados para perícia, além de monitorar riscos sanitários na comunidade.

A Delegacia Territorial de Lapão abriu inquérito para apurar o caso, que está sendo tratado como crime de extermínio de animais. Oitivas e diligências já foram iniciadas para identificar o responsável pela ação criminosa.

Bahia Maus-tratos contra animais Polícia Civil

x