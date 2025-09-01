Menu
REGULAÇÃO

Temos que pensar na ação de prevenção das doenças, diz Roberta Santana

Secretária de Saúde apontou estratégias utilizadas para evitar agravamento de doenças, o que desengarrafaria regulação na Bahia

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

01/09/2025 - 10:40 h | Atualizada em 01/09/2025 - 11:06
Roberta Santana, secretária de Saúde do Estado da Bahia
Roberta Santana, secretária de Saúde do Estado da Bahia

A secretária de Saúde do Estado da Bahia, Roberta Santana, apontou os caminhos para a fluidez na fila de regulação. Um deles foi a prevenção, para evitar o congestionamento da serviço no Estado.

"É o caso da diabetes, por exemplo. Se a pessoa tem acesso à medicação, ao controle da doença e acesso ao médico, certamente não vai precisar da rede de urgência e emergência para fazer a amputação de um pé, por exemplo", disse.

Roberta comentou sobre as estratégias para melhorar os serviços de Sáude no Estado.

"São duas estratégias. A primeira no trabalho de prevenção e promoção da saúde. Tirando o segmento da ortopedia, já que os casos são frutos de acidentes e temos baixo controle sobre isso, o que nossa rede puder trabalhar de forma preventiva, vamos garantir melhores resultados na saúde da população. A segunda estratégia é a construção de novos hospitais de forma regionalizada e interiorizada. A Bahia tem atualmente 7 novos hospitais em construção, sendo que o governo estadual já entregou 10 novos hospitais em dois anos e meio", finalizou.

