Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FÉ E POLÍTICA

Vídeo: Bispo ora para Nossa Senhora livrar Brasil do comunismo

Evento católico Desperta Brasil reuniu cerca de 80 mil pessoas no Estádio Mané Garrinha, em Brasília

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

01/09/2025 - 9:59 h | Atualizada em 01/09/2025 - 19:03
Bispo Dom Adair José Guimarães orou ao lado de Frei Gilson, um dos maiores influencers religiosos do Brasil.
Bispo Dom Adair José Guimarães orou ao lado de Frei Gilson, um dos maiores influencers religiosos do Brasil. -

O evento católico Desperta Brasil reuniu cerca de 80 mil pessoas no Estádio Mané Garrinha, em Brasília, no último sábado, 30, mas não ficou marcado apenas pela religião e devoção.

Em determinado momento, o bispo Dom Adair José Guimarães, líder da Igreja Católica na cidade de Formosa (GO), pediu que Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, impeça o comunismo no país. Ele estava ao lado de Frei Gilson, um dos maiores influenciadores religiosos da atualidade e conhecido por declarações políticas.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Pela interseção de Nossa Senhora Aparecida, venha sobre vós a bênção, que nos impede de ter fome, guerra, doença e o comunismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém", disse Dom Adair.

Leia Também:

Lula dispara e bolsonaristas patinam em índice de desempenho digital
CPMI do INSS ouve advogado que denunciou início da fraude previdenciária
Julgamento de Bolsonaro: saiba datas, horários e onde assistir

O religioso possui 185 mil seguidores em uma de suas redes sociais. Apoiadores parabenizaram Adair, e criticaram supostos ataques sofridos por ele devido ao posicionamento.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que congrega os bispos da Igreja Católica, não se posicionou sobre o assunto.

Frei Gilson

O organizador do evento, Frei Gilson, ganhou projeção por conta de suas lives durante a madrugada, que reúnem milhões de fiéis.

Fora do meio religioso, ele também ficou em evidência após ter declarações vistas como polêmicas e, mesmo sem manifestar apoio direto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), passou a ser vinculado ao ex-chefe do Executivo por seus simpatizantes.

Durante uma transmissão ao vivo realizada em Brasília, em junho de 2021, ele apareceu cercado por bandeiras do Brasil e fez uma oração pedindo que Nossa Senhora livrasse o país do “flagelo do comunismo”.

O nome do religioso foi citado em investigações da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe envolvendo Bolsonaro e aliados. Embora Frei Gilson não seja alvo da apuração, ele foi mencionado nos autos por ter recebido a chamada "oração do golpe", conduzida pelo padre José Eduardo de Oliveira e Silva, já indiciado pela PF.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BISPO comunismo Nossa Senhora oração religião

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bispo Dom Adair José Guimarães orou ao lado de Frei Gilson, um dos maiores influencers religiosos do Brasil.
Play

Fux absolve réus do crime de organização criminosa

Bispo Dom Adair José Guimarães orou ao lado de Frei Gilson, um dos maiores influencers religiosos do Brasil.
Play

Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

Bispo Dom Adair José Guimarães orou ao lado de Frei Gilson, um dos maiores influencers religiosos do Brasil.
Play

Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

Bispo Dom Adair José Guimarães orou ao lado de Frei Gilson, um dos maiores influencers religiosos do Brasil.
Play

Fux sugere anulação de processo contra golpistas e "incompetência absoluta" do STF

x