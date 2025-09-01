Vídeo: Bispo ora para Nossa Senhora livrar Brasil do comunismo

Bispo Dom Adair José Guimarães orou ao lado de Frei Gilson, um dos maiores influencers religiosos do Brasil. - Foto: Reprodução Redes Sociais

O evento católico Desperta Brasil reuniu cerca de 80 mil pessoas no Estádio Mané Garrinha, em Brasília, no último sábado, 30, mas não ficou marcado apenas pela religião e devoção.

Em determinado momento, o bispo Dom Adair José Guimarães, líder da Igreja Católica na cidade de Formosa (GO), pediu que Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, impeça o comunismo no país. Ele estava ao lado de Frei Gilson, um dos maiores influenciadores religiosos da atualidade e conhecido por declarações políticas.

"Pela interseção de Nossa Senhora Aparecida, venha sobre vós a bênção, que nos impede de ter fome, guerra, doença e o comunismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém", disse Dom Adair.

O religioso possui 185 mil seguidores em uma de suas redes sociais. Apoiadores parabenizaram Adair, e criticaram supostos ataques sofridos por ele devido ao posicionamento.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que congrega os bispos da Igreja Católica, não se posicionou sobre o assunto.

O organizador do evento, Frei Gilson, ganhou projeção por conta de suas lives durante a madrugada, que reúnem milhões de fiéis.

Fora do meio religioso, ele também ficou em evidência após ter declarações vistas como polêmicas e, mesmo sem manifestar apoio direto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), passou a ser vinculado ao ex-chefe do Executivo por seus simpatizantes.

Durante uma transmissão ao vivo realizada em Brasília, em junho de 2021, ele apareceu cercado por bandeiras do Brasil e fez uma oração pedindo que Nossa Senhora livrasse o país do “flagelo do comunismo”.

O nome do religioso foi citado em investigações da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe envolvendo Bolsonaro e aliados. Embora Frei Gilson não seja alvo da apuração, ele foi mencionado nos autos por ter recebido a chamada "oração do golpe", conduzida pelo padre José Eduardo de Oliveira e Silva, já indiciado pela PF.