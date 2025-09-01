Menu
POLÍTICA
CRESCIMENTO NAS REDES

Lula dispara e bolsonaristas patinam em índice de desempenho digital

Petista assumiu liderança do Índice Datrix dos Presidenciáveis (IDP) pela primeira vez

Redação

Por Redação

01/09/2025 - 8:49 h | Atualizada em 01/09/2025 - 18:05
Lula lidera ranking do Índice Datrix dos Presidenciáveis (IDP)
Lula lidera ranking do Índice Datrix dos Presidenciáveis (IDP)

A melhora nas pesquisas de intenção de voto e na avaliação da governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também se refletem na internet. O petista assumiu em agosto a liderança do Índice Datrix dos Presidenciáveis (IDP) pela primeira vez desde sua criação, em janeiro.

O ranking mede o desempenho digital de potenciais candidatos ao Planalto, utilizando inteligência artificial para analisar dados de redes sociais como X, Facebook, Instagram e YouTube.

Lula alcançou 24,39 pontos, uma alta de 15% em relação a julho —quando apresentou um leve avanço devido ao tarifaço de Donald Trump. Agora, o crescimento foi impulsionado pela melhora nas menções em páginas de influenciadores, de veículos de imprensa e de outros políticos. Os dados foram divulgados pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Leia Também:

Novo hospital de Guanambi terá UTI pediátrica e 100 leitos após reforma
PT convoca militância por um "Brasil independente" no 7 de Setembro
Governo Lula define salário mínimo para 2026; saiba o valor

Segundo a análise, o resultado mostra um raro equilíbrio entre críticas e apoios a um presidente em exercício, que concentra o foco de ataques. Outro fator decisivo foi o salto de 55% no engajamento das redes do petista redes, que funcionam como um "colchão reputacional" para enfrentar crises.

Na mesma medição, Ciro Gomes subiu da sexta para a segunda colocação, com 16,62 pontos (+71%). O desempenho foi puxado pela especulação sobre sua possível filiação ao PSDB e pelo aumento de interações em suas redes, que passaram de 0,08% para 1,87%.

Bolsonarismo em queda

Na direção oposta, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que havia liderado o ranking em julho, despencou para o sétimo lugar, com 11,88 pontos (-53%). A queda é atribuída ao predomínio de notícias negativas ligadas a investigações da Polícia Federal e escândalos financeiros, que reduziram em 55% o engajamento de suas páginas.

O índice também registrou tensões na direita. Governadores como Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ratinho Jr. (PSD-PR), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) e Romeu Zema (Novo-MG) se tornaram alvo de ataques da base bolsonarista mais radical. Zema foi o mais prejudicado: terminou agosto com IDP negativo (-1,90) após declarações sobre o Nordeste classificadas como xenofóbicas.

Tags:

candidatos à presidência Ciro Gomes Lula Michelle Bolsonaro redes sociais Romeu Zema

x