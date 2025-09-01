Novo hospital de Guanambi terá UTI pediátrica e 100 leitos após reforma

Hospital Geral de Guanambi - Foto: Leonardo Rattes / Saúde GovBA

O Governo da Bahia publicou um aviso de licitação para a reforma e ampliação do Hospital Regional de Guanambi, no Sudoeste do estado. O processo terá abertura em 10 de dezembro de 2025, às 09h30, na sede da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, em Salvador.

O hospital, que é referência no atendimento de média complexidade para 37 municípios, receberá um investimento estimado para a obra de R$ 82 milhões, que serão aplicados na modernização da unidade, ampliando a capacidade de atendimento à população da região.

O hospital passará a contar com 100 leitos, sendo 70 novos e 30 reformados, e receberá melhorias significativas, incluindo:

Primeira UTI Pediátrica da região;

Ampliação da UTI Adulto;

Novos leitos de enfermaria pediátrica;

Nova emergência;

Centro de Ensino e Pesquisa;

Ampliação do Centro Cirúrgico;

Melhorias em diversos setores.

As intervenções incluem ainda a reforma do centro cirúrgico, que será ampliado e ganhará mais uma sala de cirurgia, passando a funcionar com cinco salas. O Serviço de Nutrição e Dietética e a Central Farmacêutica também serão ampliados. Está prevista ainda a requalificação da fachada principal do hospital.

O edital e seus anexos podem ser consultados no site www.comprasnet.ba.gov.br. Interessados podem obter informações pelo e-mail [email protected] ou [email protected], pelo telefone (71) 3115-8446 / 3115-9693, ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, na sede da Diretoria de Licitações do Centro Administrativo da Bahia, em Salvador.

Outras reformas

Esta não é a primeira vez que o Hospital Geral de Guanambi recebe um importante investimento do Governo do Estado. Em junho deste ano, foram entregues 30 novos leitos de enfermaria e um banco de leite. Para esta entrega foi feito um investimento de R$ 2,8 milhões.

Atualmente, o hospital conta com 190 leitos e realiza cerca de 1.800 atendimentos por mês na emergência.

Com a conclusão da obra, a expectativa é que o hospital se torne um referencial em atendimento de média e alta complexidade na região, oferecendo infraestrutura moderna e maior capacidade para atender a população.