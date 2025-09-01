Saiba o passo a passo do julgamento de Bolsonaro por trama golpista

Jair Bolsonaro - Foto: Evaristo Sa/AFP

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira, 2, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete acusados de articular uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Entre os resultados possíveis para a sessão desta terça, está a condenação ou absolvição. O caso será analisado pela Primeira Turma do STF, conforme o regimento da Corte para julgar ações penais.

A Turma é composta por Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia. Ao todo, foram reservadas cinco sessões para o julgamento, que devem ocorrer nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.

Entenda as etapas do julgamento

Leitura do relatório

feita pelo ministro Alexandre de Moraes

relembra as etapas do processo e detalha as acusações da PGR

não há limite de tempo para a leitura

Manifestação da PGR

procurador-geral da República, Paulo Gonet, fala em seguida

tem até 2 horas para sustentar a acusação e pedir a condenação dos réus

Manifestação das defesas

advogados dos oito acusados falam depois

cada um tem 1 hora para defender a absolvição

defesa do tenente-coronel Mauro Cid fala primeiro, por ele ser delator

os demais advogados devem falar em ordem alfabética dos réus (critério adotado por Moraes, mas não obrigatório no STF).

Votos

Após as manifestações, Alexandre de Moraes apresenta seu voto e, se condenar, sugere as penas.

Em seguida, votam os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, nessa ordem.

Eles podem justificar o voto ou apenas acompanhar o relator.

A condenação do ex-presidente tem sido vista como certa, no entanto, pode haver divergência entre os ministros na dosimetria da pena.

Confira os réus do núcleo 1 da trama golpista:

Jair Bolsonaro, ex-presidente;

Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo de Bolsonaro, candidato a vice-presidente em 2022;

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente;

Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-presidente da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);

Almir Garnier, almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo de Bolsonaro;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro;

Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Bolsonaro; e

Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro.

O grupo responde por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

A única exceção é Alexandre Ramagem, que teve a acusação de dois crimes suspensa pela Câmara dos Deputados. Ele responde apenas por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada.