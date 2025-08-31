POLÍTICA
STF autoriza Damares a visitar Bolsonaro em prisão domiciliar
Ministro Alexandre de Moraes libera visita da senadora à ex-presidente em Brasília, com horário definido para segunda-feira
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a senadora Damares Alves a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua residência, em Brasília, onde ele cumpre prisão domiciliar. A visita está marcada para esta segunda-feira, 1º, entre 10h e 18h.
Após a decisão decretada ontem, 30, determinando a vigilância da área externa da casa de Bolsonaro e a revista de todos os automóveis que saem da residência, Moraes também determinou que o carro da senadora deva ser revistado após a visita.
"RESSALTO que, nos termos da decisão de 30/8/2025 acima referida, serão realizadas vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu", diz o texto do documento.
O ex-presidente está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto e está proibido de receber visitas, com exceção de seus advogados e filhos, podendo apenas ter contato com pessoas autorizadas pelo Supremo.
A visita da senadora acontece um dia antes do início do julgamento de Bolsonaro e outros sete réus pela primeira turma do STF, na próxima terça-feira, 2. Os oito réus são acusados de elaborarem um plano de golpe de Estado no país em 2022.
Saiba quem são os réus
- Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
- Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo de Bolsonaro, candidato a vice-presidente em 2022;
- Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente;
- Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-presidente da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);
- Almir Garnier, almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo de Bolsonaro;
- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro;
- Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Bolsonaro;
- Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro.
