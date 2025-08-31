Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

STF autoriza Damares a visitar Bolsonaro em prisão domiciliar

Ministro Alexandre de Moraes libera visita da senadora à ex-presidente em Brasília, com horário definido para segunda-feira

Redação

Por Redação

31/08/2025 - 19:15 h
Damares Alves
Damares Alves -

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a senadora Damares Alves a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua residência, em Brasília, onde ele cumpre prisão domiciliar. A visita está marcada para esta segunda-feira, 1º, entre 10h e 18h.

Após a decisão decretada ontem, 30, determinando a vigilância da área externa da casa de Bolsonaro e a revista de todos os automóveis que saem da residência, Moraes também determinou que o carro da senadora deva ser revistado após a visita.

"RESSALTO que, nos termos da decisão de 30/8/2025 acima referida, serão realizadas vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu", diz o texto do documento.

O ex-presidente está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto e está proibido de receber visitas, com exceção de seus advogados e filhos, podendo apenas ter contato com pessoas autorizadas pelo Supremo.

A visita da senadora acontece um dia antes do início do julgamento de Bolsonaro e outros sete réus pela primeira turma do STF, na próxima terça-feira, 2. Os oito réus são acusados de elaborarem um plano de golpe de Estado no país em 2022.

Saiba quem são os réus

  • Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
  • Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo de Bolsonaro, candidato a vice-presidente em 2022;
  • Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente;
  • Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-presidente da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);
  • Almir Garnier, almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo de Bolsonaro;
  • Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro;
  • Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Bolsonaro;
  • Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro.

