STF autoriza Damares a visitar Bolsonaro em prisão domiciliar

Damares Alves - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a senadora Damares Alves a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua residência, em Brasília, onde ele cumpre prisão domiciliar. A visita está marcada para esta segunda-feira, 1º, entre 10h e 18h.

Após a decisão decretada ontem, 30, determinando a vigilância da área externa da casa de Bolsonaro e a revista de todos os automóveis que saem da residência, Moraes também determinou que o carro da senadora deva ser revistado após a visita.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"RESSALTO que, nos termos da decisão de 30/8/2025 acima referida, serão realizadas vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu", diz o texto do documento.

O ex-presidente está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto e está proibido de receber visitas, com exceção de seus advogados e filhos, podendo apenas ter contato com pessoas autorizadas pelo Supremo.

A visita da senadora acontece um dia antes do início do julgamento de Bolsonaro e outros sete réus pela primeira turma do STF, na próxima terça-feira, 2. Os oito réus são acusados de elaborarem um plano de golpe de Estado no país em 2022.

Saiba quem são os réus