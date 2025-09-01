Julgamento de Bolsonaro: saiba datas, horários e onde assistir

Jair Bolsonaro - Foto: Evaristo Sa / AFP

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa nesta terça-feira, 2, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus acusados de planejar um golpe de Estado após as eleições de 2022.

Ao todo, foram reservadas cinco sessões para o julgamento, que devem ocorrer nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro e os réus não precisarão comparecer presencialmente ao julgamento na Suprema Corte.

A transmissão das sessões deve ocorrer pelos canais do YouTube da TV Justiça e do STF (Supremo Tribunal Federal).

Quando e onde assistir ao julgamento de Bolsonaro

2/09 (ter) – 9h às 12h (veja aqui )| 14h às 19h (veja aqui

3/09 (qua) – 9h às 12h (veja aqui)

9/09 (ter) – 9h às 12h (veja aqui aqui )

) 10/09 (qua) – 9h às 12h (veja aqui)

12/09 (sex) – 9h às 12h (veja aqui)| 14h às 19h (veja aqui)

Confira os réus do núcleo 1 da trama golpista:

Jair Bolsonaro, ex-presidente;

Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo de Bolsonaro, candidato a vice-presidente em 2022;

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente;

Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-presidente da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);

Almir Garnier, almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo de Bolsonaro;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro;

Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Bolsonaro; e

Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro.

O grupo responde por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.