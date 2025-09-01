Menu
POLÍTICA

Julgamento de Bolsonaro: saiba datas, horários e onde assistir

Supremo Tribunal Federal começa nesta terça-feira, 2 a avaliar condenação ou absolvição do núcleo 1 do plano de golpe

Flávia Requião

Por Flávia Requião

01/09/2025 - 7:09 h | Atualizada em 01/09/2025 - 18:41
Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro -

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa nesta terça-feira, 2, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus acusados de planejar um golpe de Estado após as eleições de 2022.

Ao todo, foram reservadas cinco sessões para o julgamento, que devem ocorrer nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro e os réus não precisarão comparecer presencialmente ao julgamento na Suprema Corte.

Leia Também:

Saiba o passo a passo do julgamento de Bolsonaro por trama golpista
‘SAC completa 30 anos com quase 1.300 serviços para o cidadão’
Ciro Nogueira recebeu propina do PCC em dinheiro vivo, diz testemunha

A transmissão das sessões deve ocorrer pelos canais do YouTube da TV Justiça e do STF (Supremo Tribunal Federal).

Quando e onde assistir ao julgamento de Bolsonaro

  • 2/09 (ter) – 9h às 12h (veja aqui)| 14h às 19h (veja aqui)
  • 3/09 (qua) – 9h às 12h (veja aqui)
  • 9/09 (ter) – 9h às 12h (veja aqui)| 14h às 19h (veja aqui)
  • 10/09 (qua) – 9h às 12h (veja aqui)
  • 12/09 (sex) – 9h às 12h (veja aqui)| 14h às 19h (veja aqui)

Confira os réus do núcleo 1 da trama golpista:

  • Jair Bolsonaro, ex-presidente;
  • Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo de Bolsonaro, candidato a vice-presidente em 2022;
  • Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente;
  • Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-presidente da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);
  • Almir Garnier, almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo de Bolsonaro;
  • Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro;
  • Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Bolsonaro; e
  • Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro.

O grupo responde por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

