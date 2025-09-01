PREOCUPA
Bahia: Rogério Ceni esclarece situação de Erick Pulga após nova lesão
Atacante deixou o campo aos 16 minutos e passará por reavaliação médica
Por Téo Mazzoni
Para além do vexame esportivo, a goleada sofrida pelo Bahia neste domingo, 31, diante do Mirassol, trouxe outro problema: o atacante Erick Pulga deixou o campo lesionado. Escolhido pelo técnico Rogério Ceni para iniciar a partida, o “Fantástico” foi substituído ainda no primeiro tempo, aos 16 minutos, com um incômodo muscular na coxa, conforme informou o clube.
Em Salvador, o camisa 16 passará por uma reavaliação médica e deverá desfalcar o Tricolor de Aço por alguns jogos, ao menos foi o que disse o técnico Rogério Ceni durante a coletiva de imprensa após a impiedosa goleada.
O Pulga sentiu algo que deve tirar ele por algum tempo
Principal nome do Esquadrão na temporada, Pulga será uma ausência importante para o técnico Rogério Ceni, ainda mais levando em consideração que o jogador havia acabado de retornar de uma lesão que o afastou dos gramados por cerca de um mês — ao todo, desde que voltou a jogar na partida contra o Fluminense, Pulga atuou, contando os dois jogos, pouco mais de um tempo completo em campo (52 minutos).
Na última quinta-feira, 28, quando o atacante retornou aos gramados no triunfo por 1 a 0 sobre o Fluminense, em uma partida que exigiu grande carga física e emocional, o treinador Rogério Ceni afirmou, após o jogo, que havia solicitado a liberação antecipada do jogador.
Leia Também:
Na ocasião, o comandante tricolor disse que o Departamento Médico queria “segurar” o retorno do atleta para a partida contra o Mirassol, mas que, conforme solicitado pelo técnico, o camisa 16 foi liberado para atuar por no máximo 30 minutos diante do Fluminense, revelou o treinador durante a coletiva.
Anteciparam a volta dele
Erick Pulga havia desfalcado o Bahia por exatos 28 dias devido a um estiramento na parte posterior da coxa esquerda, sofrido durante o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Retrô. Durante esse período, o camisa 16 ficou de fora de seis partidas.
Com um novo problema na coxa, o jogador vai desfalcar o Bahia na decisão da Copa do Nordeste, diante do Confiança, que terá o primeiro jogo nesta quarta-feira, 3, às 21h30, no Batistão, em Aracaju, além da partida decisiva, marcada para o próximo sábado, 6, na Arena Fonte Nova, às 17h30. Além disso, Pulga também deverá ficar de fora do confronto pela Copa do Brasil, contra o Fluminense, que vale uma vaga inédita na semifinal da competição, no dia 10 deste mês.
É um momento delicado na temporada, perdemos o Pulga
Problemas no Departamento Médico
A nova lesão do jogador ocorre em meio a um momento em que o elenco tricolor enfrenta uma grave onda de problemas físicos. Atualmente, o Departamento Médico azul, vermelho e branco conta com Caio Alexandre, Ademir, Erick, Kanu e Ruan Pablo. O lateral-direito Gilberto e o meio-campista Michel Araújo já iniciaram o processo de transição e também começaram os trabalhos com bola junto ao restante do grupo. Já o zagueiro Fredi está recuperado e compôs a lista de relacionados deste domingo, contra o Mirassol.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes