DE NOVO
Pulga, do Bahia, volta a se machucar depois de um mês fora por lesão
O atacante sentiu um incômodo muscular na coxa e será reavaliado em Salvador
Por Marina Branco
O Bahia mal comemorou o retorno de Erick Pulga à lista de relacionados e já precisou repetir a dor que vinha enfrentando ao longo de todo o mês. No primeiro jogo de volta após uma lesão que o deixou quatro semanas afastado, o atacante pediu substituição com apenas 14 minutos de bola rolando por uma nova lesão.
Na última quinta-feira, 28, o técnico Rogério Ceni havia comentado sobre a situação de Pulga, afirmando em coletiva que ele só estava liberado para jogar por 30 minutos. No entanto, ele foi escalado como titular contra o Mirassol pela 22ª rodada do Brasileirão neste domingo, 31, prometendo uma exigência maior do físico.
Leia Também:
Não se cumpriu. Substituído por Kayky, Pulga já deu indícios de que a torcida voltaria a sentir falta dele como no último mês, desde que foidiagnosticado com estiramento muscular na região posterior da coxa esquerda. A lesão aconteceu contra o Retrô pela Copa do Brasil, e adicionou Pulga à lista de desfalques que o Bahia vinha somando. Dessa vez, Pulga sentiu um incômodo muscular na coxa, e será reavaliado assim que voltar a Salvador.
Agora, prestes a enfrentar o Confiança pela final da Copa do Nordeste e o Fluminense pela decisão das quartas de final da Copa do Brasil, o Tricolor precisa voltar a improvisar no ataque, perdendo mais uma vez um de seus principais jogadores.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes