Pulga, do Bahia, volta a se machucar depois de um mês fora por lesão

Pulga saiu machucado no primeiro jogo após voltar de lesão - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

O Bahia mal comemorou o retorno de Erick Pulga à lista de relacionados e já precisou repetir a dor que vinha enfrentando ao longo de todo o mês. No primeiro jogo de volta após uma lesão que o deixou quatro semanas afastado, o atacante pediu substituição com apenas 14 minutos de bola rolando por uma nova lesão.

Na última quinta-feira, 28, o técnico Rogério Ceni havia comentado sobre a situação de Pulga, afirmando em coletiva que ele só estava liberado para jogar por 30 minutos. No entanto, ele foi escalado como titular contra o Mirassol pela 22ª rodada do Brasileirão neste domingo, 31, prometendo uma exigência maior do físico.

Não se cumpriu. Substituído por Kayky, Pulga já deu indícios de que a torcida voltaria a sentir falta dele como no último mês, desde que foidiagnosticado com estiramento muscular na região posterior da coxa esquerda. A lesão aconteceu contra o Retrô pela Copa do Brasil, e adicionou Pulga à lista de desfalques que o Bahia vinha somando. Dessa vez, Pulga sentiu um incômodo muscular na coxa, e será reavaliado assim que voltar a Salvador.

Agora, prestes a enfrentar o Confiança pela final da Copa do Nordeste e o Fluminense pela decisão das quartas de final da Copa do Brasil, o Tricolor precisa voltar a improvisar no ataque, perdendo mais uma vez um de seus principais jogadores.