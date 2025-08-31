Com volta de lesionado e zagueiro estreante, Bahia tem lista para enfrentar Mirassol

Zagueiro Luiz Gustavo pode fazer sua estreia pelo Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia divulgou a lista de atletas relacionados para enfrentar o Mirassol no duelo deste domingo, 31, às 18h30 (horário de Brasília), no Campos Maia, pela 22ª rodada do Brasileirão Série A.

O técnico Rogério Ceni convocou 25 jogadores, entre eles o zagueiro Luiz Gustavo, que aparece pela primeira vez no grupo tricolor. Outro reforço na defesa será Fredi, recuperado de uma lesão no joelho.

Por outro lado, o lateral-direito Gilberto e o meio-campista Michel Araujo, ambos em fase final da transição física e técnica, seguem de fora. O atacante Ademir, os volantes Caio Alexandre e Erick, além do zagueiro Kanu, seguem em processo de recuperação.

Lista de relacionados do Bahia

Goleiros : Ronaldo, João Paulo e Danilo Fernandes;

: Ronaldo, João Paulo e Danilo Fernandes; Laterais : Zé Guilherme, Luciano Juba, Santiago Arias e Iago Borduchi;

Zagueiros : David Duarte, Gabriel Xavier, Fredi, Luiz Gustavo e Ramos Mingo;

Meio-campistas : Cauly, Acevedo, Jean Lucas, Rodrigo Nestor, Rezende, Everton Ribeiro e Vitinho;

Atacantes : Kayky, Sanabria, Erick Pulga, Willian José, Luciano Rodríguez e Tiago.