HOME > ESPORTES
PENDURADO

Recém-chegado ao Bahia, João Paulo já pode virar desfalque na Série A

Goleiro de 30 anos levou dois cartões amarelos enquanto estava no Santos

João Grassi

Por João Grassi

31/08/2025 - 17:53 h
Goleiro João Paulo
Goleiro João Paulo

Recém-chegado no Bahia, João Paulo pode já se tornar um desfalque no elenco tricolor caso leve um cartão amarelo na partida contra o Mirassol, neste domingo, 31. Isso faria o arqueiro cumprir suspensão automática na próxima rodada, contra o Cruzeiro.

Apesar de não ter jogado nenhuma partida pelo Campeonato Brasileiro, o goleiro de 30 anos levou dois amarelos enquanto estava no Santos. Mesmo emprestado para o Esquadrão, ele acumula esses cartões.

João Paulo fica no banco de reservas na partida desta tarde, mas também foi reserva nas duas oportunidades que foi advertido quando defendia o Peixe, em duelos contra Fluminense e Corinthians.

Com volta de lesionado e zagueiro estreante, Bahia tem lista para enfrentar Mirassol
Presidente do Bahia quer eventos esportivos na Arena A TARDE: "Qualidade"
Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Mirassol e Bahia se enfrentam logo mais às 18h30, no Campos Maia, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ver todas

x