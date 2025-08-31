Recém-chegado ao Bahia, João Paulo já pode virar desfalque na Série A

Goleiro João Paulo - Foto: Rafael Rodrigues / ECB

Recém-chegado no Bahia, João Paulo pode já se tornar um desfalque no elenco tricolor caso leve um cartão amarelo na partida contra o Mirassol, neste domingo, 31. Isso faria o arqueiro cumprir suspensão automática na próxima rodada, contra o Cruzeiro.

Apesar de não ter jogado nenhuma partida pelo Campeonato Brasileiro, o goleiro de 30 anos levou dois amarelos enquanto estava no Santos. Mesmo emprestado para o Esquadrão, ele acumula esses cartões.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

João Paulo fica no banco de reservas na partida desta tarde, mas também foi reserva nas duas oportunidades que foi advertido quando defendia o Peixe, em duelos contra Fluminense e Corinthians.

Mirassol e Bahia se enfrentam logo mais às 18h30, no Campos Maia, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.