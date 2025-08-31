PENDURADO
Recém-chegado ao Bahia, João Paulo já pode virar desfalque na Série A
Goleiro de 30 anos levou dois cartões amarelos enquanto estava no Santos
Por João Grassi
Recém-chegado no Bahia, João Paulo pode já se tornar um desfalque no elenco tricolor caso leve um cartão amarelo na partida contra o Mirassol, neste domingo, 31. Isso faria o arqueiro cumprir suspensão automática na próxima rodada, contra o Cruzeiro.
Apesar de não ter jogado nenhuma partida pelo Campeonato Brasileiro, o goleiro de 30 anos levou dois amarelos enquanto estava no Santos. Mesmo emprestado para o Esquadrão, ele acumula esses cartões.
João Paulo fica no banco de reservas na partida desta tarde, mas também foi reserva nas duas oportunidades que foi advertido quando defendia o Peixe, em duelos contra Fluminense e Corinthians.
Leia Também:
Mirassol e Bahia se enfrentam logo mais às 18h30, no Campos Maia, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes