Relembre a última vez que o Bahia tomou cinco gols no Brasileirão

Bahia e Mirassol se enfrentaram pela 22ª rodada do Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Um, dois, três, quatro, cinco. A maior goleada do Bahia em todo o ano magoou a campanha tricolor que vinha sendo de sucesso em quase todos os jogos, sem placares elásticos que deixassem o Esquadrão na pior. Contra o Mirassol, pela 22ª rodada do Brasileirão, não foi bem assim, terminando o jogo em um 5 a 1 doloroso para o Bahia.

No ano inteiro, o Esquadrão só havia tomado três gols para o Nacional na Libertadores, o Cruzeiro e o Fluminense no Brasileirão. Indo muito além do terceiro, foram cinco bolas balançando a rede de Ronaldo, com gols de João Victor, Da Costa, Lucas Ramon, Alesson, Cristian e, para o Bahia, Rodrigo Nestor.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A dor do Bahia não era tão grande há tempos. A última vez que o Bahia tomou cinco gols no Brasileirão havia sido contra o Flamengo, em 18 de julho de 2021. Em casa, pela terceira rodada do torneio, o Esquadrão tomou gols de Gabriel, três vezes, Pedro e Vitinho, passando quatro anos longe de ter sua própria rede balançada tantas vezes.

Bahia e Flamengo no Brasileirão 2021 | Foto: Felipe Oliveira I EC Bahia

Para o Mirassol, recorde também. O 5 a 1 marcou a maior goleada do time na história da Série A, já que estreando em 2025, tinha vivido seu placar positivo mais elástico contra o Grêmio na quarta rodada, por 4 a 1.

Ainda que o calendário tricolor tenha sido apertado no ano, com Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Baianão, a diferença de 58 jogos no ano para o Bahia e 32 partidas na temporada para o Mirassol não é o bastante para explicar uma derrota tão ampla, de acordo com o capitão tricolor Everton Ribeiro no intervalo, quando ainda eram apenas três gols.

Agora, o Bahia precisa encontrar uma maneira de se reerguer para as partidas de ida e volta da final da Copa do Nordeste contra o Confiança, antecedendo a volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, todos os jogos nos próximos dez dias.