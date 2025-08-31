Irreconhecível, Bahia é atropelado pelo Mirassol em pior derrota do ano

Bahia foi goleado pelo Mirassol em jogo do Campeonato Brasileiro 2025 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Em meio a uma maré de alegrias, um pesadelo bateu na porta do Bahia vestido de verde e amarelo. Na pior goleada sofrida em toda a temporada, o Esquadrão foi atropelado pelo Mirassol desde os primeiros minutos de jogo na 22ª rodada do Brasileirão, perdendo por 5 a 1 dentro do Campos Maia.

O Leão controlou o jogo, e não perdeu tempo algum. O primeiro gol veio apenas no segundo minuto de bola rolando, com João Victor, ex-Vitória, abrindo o placar para o Leão.

Pouco tempo depois, aos 21 minutos, foi a vez de Chico da Costa ampliar, recebendo um cruzamento de Negueba e mandando direto no gol de Ronaldo. Mais oito minutos, mais um gol, com Lucas Ramon mandando o rebote de volta no goleiro tricolor, e fazendo a bola ir direto no gol.

Na volta do intervalo, tudo igual - aos 13 minutos, uma dividida entre José Aldo e Ronaldo sobrou para Alesson, que mandou direto no gol. Aos 29, um passe de Carlos Eduardo deixou Cristian em condições de ampliar ainda mais, deixando o dele no gol de Ronaldo.

Com mais um gol de Cristian anulado por impedimento aos 41, o Bahia conseguiu diminuir o sofrimento aos 42 minutos. Com assistência de Jean Lucas, Nestor mandou no gol e marcou o primeiro e único do Tricolor na partida.

O jogo

A partida já deu indícios de como seria desde os primeiros segundos. Com apenas dois minutos de bola rolando, o ex-Vitória João Victor converteu um escanteio no gol que abriu o placar para o Mirassol em casa e começou a preocupar o Bahia.

A preocupação era mais que válida. O Tricolor tentou responder com um chute de Cauly em Walter, goleiro do Leão, mas logo levou o baque de perder Pulga mais uma vez. No primeiro jogo de volta após uma lesão que o afastou por mais de um mês com diagnóstico de estiramento na coxa, Erick Pulga sentiu novamente e pediu substituição aos 14 minutos.

Cinco minutos, mais um gol. Depois de uma espalmada de Ronaldo em um chute de Reinaldo de fora da área, o jogo seguiu para um cruzamento de Negueba para Chico da Costa, que mandou no gol e ampliou para o Mirassol.

Mais oito minutos, mais um na conta odo Leão. Negueba mandou no canto de Ronaldo, que espalmou o rebote para Lucas Ramon. Cruzado, ele mandou de volta no goleiro do Esquadrão, que tocou na bola mas deixou passar, surgindo o terceiro gol.

O Bahia tentava. Com Juba, Acevedo, Kayky e Lucho, o Tricolor tentou chutar na zaga e no goleiro, sem oferecer grande ameaça ao Leão. Com algumas mudanças para alcançar o ritmo do adversário, o Esquadrão deixou o campo sem acréscimos e com muitos problemas para resolver.

Na volta, o Esquadrão continuou tentando, começando com bolas que pararam em Walter, Lucas Ramon e na linha de fundo, com Everton Ribeiro raspando na trave de longe. No entanto, a volta mais ofensiva não valeu de nada para o Tricolor.

Bahia e Mirassol se enfrentaram pela 22ª rodada do Brasileirão | Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Aos 13 minutos, Alesson deixou o dele. Uma dividida de José Aldo e Ronaldo deixou a bola com Alesson, que mandou para o fundo do gol e marcou o quarto. No lance, Ceni pediu análise por toque de braço, mas o VAR confirmou a legalidade.

O Tricolor tentou mudar - a entrada e estreia de Sanabria, atacante argentino do Bahia, foi feita contra o Mirassol, na esperança de alguma melhora. No entanto, aos 29, mais um chegou à rede de Ronaldo. Com passe de Carlos Eduardo, Cristian conseguiu mais um gol em cima do Bahia.

Aos 41 minutos, mais um susto, com um sexto gol marcado e imediatamente anulado por impedimento de Carlos Eduardo. Aproveitando o momento, o Bahia diminuiu suas dores com Nestor aos 42, quando um passe de Jean Lucas deu possibilidade para mandar no gol e marcar um para o Esquadrão.

Mais uma vez sem acréscimos, o apito final consagrou a maior goleada do Mirassol no Brasileirão, superando o 4 a 1 no Grêmio na quarta rodada, e a pior derrota do Bahia na temporada até aqui.

Ficha Técnica

Mirassol 5 x 1 Bahia – 22ª rodada do Brasileirão

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho (Chico Kim) e José Aldo (Matheus Bianqui); Negueba (Carlos Eduardo), Edson Carioca (Alesson) e Da Costa (Cristian). Técnico: Rafael Guanaes.

Bahia: Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Lucho Rodríguez, Erick Pulga (Kaiky (Sanabria)) e Cauly (Tiago). Técnico: Rogério Ceni.



Local: Campos Maia

Gols: João Victor aos dois minutos do primeiro tempo, Da Costa aos 21 minutos do primeiro tempo, Lucas Ramon aos 29 minutos do primeiro tempo, Alesson aos 13 minutos do segundo tempo, Cristian aos 29 minutos do segundo tempo e Rodrigo Nestor aos 42 minutos do segundo tempo

Arbitragem