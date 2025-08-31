Menu
MAIOR GOLEADA DO ANO?

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

O Bahia tomou três gols durante o primeiro tempo e vem desenhando a maior goleada do ano contra o Mirassol

Marina Branco

Por Marina Branco

31/08/2025 - 19:40 h
Bahia e Mirassol se enfrentam pela 22ª rodada do Brasileirão
Bahia e Mirassol se enfrentam pela 22ª rodada do Brasileirão

Do meio-campo do Bahia, o capitão Everton Ribeiro está assistindo seu time tomar a maior goleada da temporada até então. Com três gols no primeiro tempo, o Mirassol vem levando a melhor em cima do Esquadrão, ditando o jogo no Campos Maia pela 22ª rodada do Brasileirão.

Na ida para o intervalo, Everton comentou a situação, afirmando que não é justo debitar a dificuldade que o Bahia está enfrentando ao calendário apertado. Com dois jogos por semana, no mínimo, o clube vem equilibrando Copa do Brasil, Brasileirão e Copa do Nordeste.

"Não podemos colocar a culpa no cansaço. A gente está passando vergonha, na verdade. É uma equipe bem trabalhada, que não perdeu aqui ainda, mas a gente tinha que pelo menos entrar mais atento, não tomar gols tão fáceis", avaliou.

"Não é culpa só da defesa, culpa de todo o time, que não tem marcado em cima, nem no meio nem atrás. Então a gente tem que melhorar muito no segundo tempo e tentar reverter esse resultado como uma equipe, pra tentar trabalhar junto independente do resultado", completou.

Até o intervalo, o Bahia tomou um gol relâmpago do ex-Vitória João Victor aos dois minutos, convertido de uma cobrança de escanteio, e viu o placar ser ampliado 21 minutos, quando Chico da Costa recebeu de Negueba e mandou direto no gol.

Oito minutos depois, mais um, com Lucas Ramon levando o rebote para Ronaldo. A bola bateu no goleiro e entrou no gol, garantindo ainda mais a partida para o Leão.

Tags:

EC Bahia Everton Ribeiro mirassol

x