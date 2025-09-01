Feira lança mais de 150 vagas para pessoas com deficiência na Bahia

Na Bahia há vagas para diversos cargos, das mais variadas áreas - Foto: Divulgação

Para celebrar e trazer a importância da luta da pessoas com deficiência no mercado de trabalho, o IncluiPcD, a plataforma on-line para aproximar a comunidade PcD com o trabalho, promove a 6ª edição da feira para ofertar vagas de diversas multinacionais e empresas internacionais, em todo o Brasil.

Na Bahia há vagas para diversos cargos, das mais variadas áreas. São cerca de 151 oportunidades que contemplam 35 cidades baianas. Participam do mutirão virtual empresas como Ambev, CSN, Grupo Boticário, L’Oréal, Mercedes Benz do Brasil, Stone, SulAmérica e Vivo.

Tudo sobre Empregos & Negócios em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quais são as vagas

São ofertadas vagas no seguintes setores:

Administrativo;

Alimentação;

Almoxarifado;

Atendimento;

Auditoria;

Call center;

Comercial;

Compliance;

Compras;

Construção;

Educação;

Elétrica/eletrônica;

Engenharia;

Financeiro;

Fiscal;

Indústria;

Jurídico;

Logística;

Manutenção;

Marketing;

Portaria/Segurança;

Produção;

Qualidade;

Recursos Humanos;

Saúde;

Segurança do trabalho;

Serviços gerais;

Tecnologia (TI).

Como se inscrever

As inscrições para a plataforma e a participação na feira podem ser realizadas no site. Ao fazer a inscrição no site, a pessoa pode se cadastrar dentro das seguintes categorias: