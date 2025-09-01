INCLUIPCD
Feira lança mais de 150 vagas para pessoas com deficiência na Bahia
No Brasil, serão ofertadas cerca de 7 mil vagas para diversas
Por Redação
Para celebrar e trazer a importância da luta da pessoas com deficiência no mercado de trabalho, o IncluiPcD, a plataforma on-line para aproximar a comunidade PcD com o trabalho, promove a 6ª edição da feira para ofertar vagas de diversas multinacionais e empresas internacionais, em todo o Brasil.
Leia Também:
Na Bahia há vagas para diversos cargos, das mais variadas áreas. São cerca de 151 oportunidades que contemplam 35 cidades baianas. Participam do mutirão virtual empresas como Ambev, CSN, Grupo Boticário, L’Oréal, Mercedes Benz do Brasil, Stone, SulAmérica e Vivo.
Quais são as vagas
São ofertadas vagas no seguintes setores:
- Administrativo;
- Alimentação;
- Almoxarifado;
- Atendimento;
- Auditoria;
- Call center;
- Comercial;
- Compliance;
- Compras;
- Construção;
- Educação;
- Elétrica/eletrônica;
- Engenharia;
- Financeiro;
- Fiscal;
- Indústria;
- Jurídico;
- Logística;
- Manutenção;
- Marketing;
- Portaria/Segurança;
- Produção;
- Qualidade;
- Recursos Humanos;
- Saúde;
- Segurança do trabalho;
- Serviços gerais;
- Tecnologia (TI).
Como se inscrever
As inscrições para a plataforma e a participação na feira podem ser realizadas no site. Ao fazer a inscrição no site, a pessoa pode se cadastrar dentro das seguintes categorias:
- Deficiência auditiva
- Deficiência física
- Deficiência intelectual
- Deficiência psicossocial
- Deficiência visual
- Transtorno do Espectro Autista
- Reabilitado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes