Presidente do Grupo A TARDE é homenageado pelo TRT-BA e recebe comenda

João de Mello Leitão será agraciado com a Comenda Ministro Coqueijo Costa - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Na tarde desta sexta, 22, magistrados, autoridades públicas e personalidades que tenham serviços prestados à Justiça do Trabalho e à sociedade serão homenageados pelo Tribunal Superior do Trabalho da Bahia (TST-BA), na sede do órgão. Na seleta lista, o presidente do Grupo A TARDE João de Mello Leitão será agraciado com a Comenda Ministro Coqueijo Costa.

O TRT tem grande importância social e econômica ao assegurar a pacificação das relações de trabalho e ao promover a justiça social e a equidade através de diversas iniciativas João de Mello Leitão - Presidente do Grupo A TARDE

A comenda leva o nome do magistrado que foi desembargador presidente do TRT-BA nos períodos de 1955 a 1959 e 1967 a 1971. No dia 1°/12/1971 tomou posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST). João Mello recebeu com alegria a notícia e destacou a importância do Tribunal Regional do Trabalho. "O TRT tem grande importância social e econômica ao assegurar a pacificação das relações de trabalho e ao promover a justiça social e a equidade através de diversas iniciativas”, destaca.

Sobre a honraria, agradeceu pelo reconhecimento. “Agora, na posição de executivo do grupo, é significativo demais perceber o reconhecimento que a marca A TARDE tem no mercado. Quando a gente visita agências, a gente tem oportunidade de conversar com grandes executivos do mercado que acompanham o cenário da comunicação aqui no nosso estado, eles destacam que é um produto muito bem definido", completa João