Como se preparar para a primeira entrevista e impressionar recrutadores

Jornada da Entrevista é um jogo online e interativo - Foto: Divulgação Instituto Proa

Para muitos jovens, o primeiro contato com uma entrevista de emprego pode ser assustador. O frio na barriga, o medo de errar e a sensação de despreparo são sentimentos comuns. Afinal, é nesse momento que o recrutador avalia não só as habilidades técnicas, mas também a postura, a comunicação e o nível de preparo do candidato. A boa notícia é que esse nervosismo pode (e deve) ser amenizado com estratégia, treino e informação.

O primeiro passo, segundo especialistas em carreira, é o autoconhecimento. "Saber falar sobre si mesmo é essencial", destaca Angelo Albuquerque, analista de carreiras do IEL Bahia. "As perguntas clássicas ainda aparecem: seus pontos fortes, pontos fracos, o que você espera da sua primeira oportunidade. Se o jovem não se preparou para isso, tende a travar ou a responder de forma genérica demais."

Mas como desenvolver esse autoconhecimento? A dica é fazer um exercício de reflexão sobre experiências escolares, voluntariado, projetos pessoais ou situações do cotidiano que revelam qualidades como organização, proatividade, resiliência e capacidade de aprender. "Mesmo sem experiência profissional, o jovem tem repertório para compartilhar. Só precisa aprender a reconhecê-lo e estruturá-lo bem", diz Albuquerque.

Angelo ressalta o autoconhecimento: ‘Saber falar sobre si mesmo é essencial’ | Foto: Shirley Stolze/Ag A TARDE

Outro passo crucial é conhecer bem o lugar onde você pretende trabalhar. Isso envolve pesquisar a cultura da empresa, seus valores e o tipo de ambiente que oferece. "É importante entender se o perfil da vaga está alinhado com os seus objetivos e com o que você acredita. Essa coerência ajuda o jovem a se sentir mais confiante e também a se destacar aos olhos do recrutador", explica o analista do IEL.

Além disso, essa pesquisa mostra interesse e prepara o jovem para perguntas como: "Por que você quer trabalhar aqui?". Responder com base em valores compartilhados ou na identificação com a missão da empresa passa uma imagem muito mais sólida do que frases genéricas.

Para entrevistas online, o cuidado com o ambiente é fundamental. Conexão estável, lugar silencioso, iluminação adequada e plano de fundo neutro fazem diferença. "Se a entrevista for em casa, vale avisar aos familiares, colocar uma plaquinha na porta do quarto, fechar janelas. São pequenos detalhes que mostram organização e respeito pelo processo", diz Albuquerque.

No caso das entrevistas presenciais, planejamento é a palavra-chave: calcule o tempo de deslocamento, vista-se de forma adequada ao ambiente corporativo e chegue com antecedência. Leve os documentos que forem solicitados, revise o currículo impresso e, se possível, faça um ensaio das perguntas com alguém de confiança.

Um dos erros mais comuns entre jovens é responder de forma vaga ou pouco estruturada. Para isso, uma técnica bastante usada por recrutadores, e que pode ser aplicada por candidatos, é a metodologia STAR: Situação, Tarefa, Ação e Resultado. A ideia é contar histórias reais com começo, meio e fim, mostrando como você lidou com um desafio, o que fez e qual foi o resultado.

"Histórias como 'quando você resolveu um problema', 'quando teve que aprender algo novo sozinho' ou 'quando superou um desafio em grupo' dizem muito sobre quem você é. Essas narrativas revelam suas atitudes, e é isso que o recrutador quer ver", afirma Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA, organização que capacita e insere jovens de baixa renda no mercado de trabalho.

Alini recomenda ao candidato contar histórias reais | Foto: Guto Garrote/ Divulgação

O mais difícil, para muitos jovens, é lidar com a frustração de não ser escolhido. Mas isso também faz parte do processo. "É fundamental entender que o 'não' nem sempre está relacionado à sua capacidade. Às vezes, é apenas uma questão de alinhamento com a vaga ou com a cultura da empresa", destaca Angelo Albuquerque.

Dal’Magro recomenda que, sempre que possível, o candidato peça um feedback sobre o processo seletivo, pois isso ajuda a aprimorar a performance em entrevistas futuras e evita que o jovem leve a recusa como uma rejeição pessoal. "O importante é seguir tentando, melhorar a cada nova oportunidade e não deixar que uma experiência negativa abale a autoestima ou paralise o processo de busca", reforça.

Experiência acessível

Como forma de apoiar esse momento, o Instituto PROA lançou recentemente a “Jornada da Entrevista – Conquiste sua Vaga”, um jogo online e interativo que oferece uma experiência prática e acessível, pensada especialmente para jovens entre 17 e 22 anos. Com três cenários diferentes e duas modalidades de entrevista (presencial e online), a plataforma permite que o jogador percorra uma trilha completa, desde os momentos iniciais de preparação em casa até a conversa com o recrutador.

Durante a simulação, o participante toma decisões em tempo real: qual roupa vestir, como organizar o espaço da entrevista virtual, como se apresentar, o que dizer ao chegar à empresa e como responder perguntas comuns. A cada etapa, o jogo oferece feedbacks imediatos e orientações sobre postura, comunicação, escuta ativa e outras. "Nosso objetivo é oferecer um espaço seguro para que o jovem treine, erre, aprenda e ganhe confiança. A entrevista é o momento em que ele pode mostrar quem é, e estar preparado faz toda a diferença", conclui Del’Magro.

A Técnica STAR e a Importância do Feedback

Para evitar respostas vagas, a especialista Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA, recomenda a técnica STAR:

Situação: Descreva o contexto de um desafio ou situação.

Tarefa: Explique qual era o seu objetivo ou responsabilidade.

Ação: Detalhe o que você fez para lidar com a situação.

Resultado: Apresente o resultado final das suas ações.

Essa metodologia ajuda a contar histórias reais e estruturadas que demonstram suas atitudes e habilidades.