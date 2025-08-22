Justiça do Trabalho reconhece legado de A TARDE com honraria máxima

Presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão ao lado do desembargador Renato Simões - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Os olhares atentos e os aplausos calorosos de um auditório lotado deram o tom ao ato de entrega da Comenda Coqueijo Costa, concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5), na tarde desta sexta-feira, 22.

Ao som dos instrumentais de icônicas músicas da MPB (Música Popular Brasileira), o bairro de Nazaré, em Salvador, recebeu os novos comendadores em um ato marcante.

Entre os nomes que receberam o título de comendador está o presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, que recebeu a honraria pelas mãos do desembargador Renato Simões.

Para ele, a entrega da honraria demonstra que a empresa está no caminho certo em seu processo de modernização e crescimento.

“Essa honraria tem uma representatividade relevante ao grupo. Isso demonstra o nosso compromisso com a justiça do trabalho, em honrar com os compromissos da companhia e mostrar que o nosso caminho de renovação para mais 100 anos segue firme e forte”, afirmou o presidente.

Além do Grupo A TARDE, a Comenda foi entregue a figuras do Judiciário e autoridades públicas, dentre eles estão, a ex-delegada da Polícia Civil, Heloísa Brito, e o músico Roberto Mendes.

O ato solene, por sua vez, também marca a despedida dos magistrados do auditório, sediado no bairro de Nazaré. Quebrando o protocolo, o presidente do TRT-BA, Jéferson Muricy, fez um breve discurso para marcar o adeus ao local.

“Este é o momento de despedida deste belo Salão Nobre, onde tanta gente exerceu o seu ofício, como aqui estão tantas pessoas”, disse Muricy, em discurso.

Isso porque a sede da Corte passará a funcionar de forma integral na Avenida Paralela, próximo à estação Imbuí.

Em entrevista, o presidente da Corte Regional considerou o jornal A TARDE como “instrumento essencial para a democracia”.

“Um dos maiores veículos de comunicação que continua grande e pujante para nós. É motivo de muita felicidade e satisfação. Quero agradecer ao A TARDE por toda a sua contribuição ao Brasil e à Bahia, e que tem dado à Justiça do Trabalho”, enfatizou o chefe do TRT-BA.

Comenda Coqueijo Costa

Criada para prestigiar personalidades e instituições nacionais ou estrangeiras que tenham se destacado no âmbito do Direito, em atividades socioculturais ou na prestação de serviços relevantes à Justiça do Trabalho, a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho da Bahia – Comenda Ministro Coqueijo Costa foi instituída pela Resolução Administrativa 034/2003, do Órgão Especial do TRT da 5ª Região, em novembro de 2003.

Quem foi Coqueijo Costa?

Carlos Coqueijo Torreão da Costa, nasceu em 05 de janeiro de 1924, em Salvador. Possuía numerosos talentos no campo das artes. Além disso, ele também foi

Poeta;

Compositor;

Cronista;

Jornalista;

Letrista;

Cantor;

Maestro;

Jurista.

