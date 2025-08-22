Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EMPREGOS & NEGÓCIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EMPREGOS & NEGÓCIOS

Justiça do Trabalho reconhece legado de A TARDE com honraria máxima

Presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, recebeu título de comendador nesta sexta-feira, 22

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

22/08/2025 - 20:46 h | Atualizada em 22/08/2025 - 22:46
Presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão ao lado do desembargador Renato Simões
Presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão ao lado do desembargador Renato Simões -

Os olhares atentos e os aplausos calorosos de um auditório lotado deram o tom ao ato de entrega da Comenda Coqueijo Costa, concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5), na tarde desta sexta-feira, 22.

Ao som dos instrumentais de icônicas músicas da MPB (Música Popular Brasileira), o bairro de Nazaré, em Salvador, recebeu os novos comendadores em um ato marcante.

Tudo sobre Empregos & Negócios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entre os nomes que receberam o título de comendador está o presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, que recebeu a honraria pelas mãos do desembargador Renato Simões.

Para ele, a entrega da honraria demonstra que a empresa está no caminho certo em seu processo de modernização e crescimento.

“Essa honraria tem uma representatividade relevante ao grupo. Isso demonstra o nosso compromisso com a justiça do trabalho, em honrar com os compromissos da companhia e mostrar que o nosso caminho de renovação para mais 100 anos segue firme e forte”, afirmou o presidente.

Leia Também:

Presidente do Grupo A TARDE é homenageado pelo TRT-BA e recebe comenda
Palco A Tarde FM: BaianaSystem é a atração desta semana
Arena A TARDE: Carlinhos Brown elogia novo espaço multiuso de Salvador
Jovem Jornalista 2025: A TARDE Educação desafia estudantes em debate ambiental

Além do Grupo A TARDE, a Comenda foi entregue a figuras do Judiciário e autoridades públicas, dentre eles estão, a ex-delegada da Polícia Civil, Heloísa Brito, e o músico Roberto Mendes.

Veja entrega de Comenda ao presidente do Grupo A TARDE

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por A TARDE (@atardeoficial)

O ato solene, por sua vez, também marca a despedida dos magistrados do auditório, sediado no bairro de Nazaré. Quebrando o protocolo, o presidente do TRT-BA, Jéferson Muricy, fez um breve discurso para marcar o adeus ao local.

“Este é o momento de despedida deste belo Salão Nobre, onde tanta gente exerceu o seu ofício, como aqui estão tantas pessoas”, disse Muricy, em discurso.

Isso porque a sede da Corte passará a funcionar de forma integral na Avenida Paralela, próximo à estação Imbuí.

Em entrevista, o presidente da Corte Regional considerou o jornal A TARDE como “instrumento essencial para a democracia”.

“Um dos maiores veículos de comunicação que continua grande e pujante para nós. É motivo de muita felicidade e satisfação. Quero agradecer ao A TARDE por toda a sua contribuição ao Brasil e à Bahia, e que tem dado à Justiça do Trabalho”, enfatizou o chefe do TRT-BA.

Assista o vídeo

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Comenda Coqueijo Costa

Criada para prestigiar personalidades e instituições nacionais ou estrangeiras que tenham se destacado no âmbito do Direito, em atividades socioculturais ou na prestação de serviços relevantes à Justiça do Trabalho, a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho da Bahia – Comenda Ministro Coqueijo Costa foi instituída pela Resolução Administrativa 034/2003, do Órgão Especial do TRT da 5ª Região, em novembro de 2003.

Quem foi Coqueijo Costa?

Carlos Coqueijo Torreão da Costa, nasceu em 05 de janeiro de 1924, em Salvador. Possuía numerosos talentos no campo das artes. Além disso, ele também foi

  • Poeta;
  • Compositor;
  • Cronista;
  • Jornalista;
  • Letrista;
  • Cantor;
  • Maestro;
  • Jurista.

Veja fotos da sessão solene

  • Presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão ao lado do desembargador Renato Simões
    Presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão ao lado do desembargador Renato Simões |
  • Justiça do Trabalho reconhece legado de A TARDE com honraria máxima
    |
  • Justiça do Trabalho reconhece legado de A TARDE com honraria máxima
    |
  • Justiça do Trabalho reconhece legado de A TARDE com honraria máxima
    |
Presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão ao lado do desembargador Renato Simões Justiça do Trabalho reconhece legado de A TARDE com honraria máxima Justiça do Trabalho reconhece legado de A TARDE com honraria máxima Justiça do Trabalho reconhece legado de A TARDE com honraria máxima

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

grupo A Tarde Justiça do Trabalho TRT TRT-BA

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão ao lado do desembargador Renato Simões
Play

Programa Acredita busca facilitar empreendedorismo no país

Presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão ao lado do desembargador Renato Simões
Play

Empreendedoras negras revelam novos olhares sobre a beleza feminina

Presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão ao lado do desembargador Renato Simões
Play

Feira reúne pequenos negócios das cadeias produtivas do estado

Presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão ao lado do desembargador Renato Simões
Play

“Teremos um período de incerteza na aplicação das novas regras”, diz juiz

x