BAHIA
Novo RG: SAC Bahia começa atendimentos em ordem de chegada
Novidade é o primeiro projeto e estará disponível em seis postos e quatro pontos da Rede SAC
O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) iniciou o atendimento, por ordem de chegada, para a nova Carteira de Identidade Nacional, a CIN, nesta segunda-feira, 01. A novidade é um projeto inicial e estará presente em seis postos e quatro pontos da rede SAC.
Na capital, os postos SAC que recebem o serviço serão:
- Barra;
- Comércio;
- Pituaçu.
Desses, todos estão distribuindo senhas desde às 11 horas, exceto o Barra que começou às 12.
Outros pontos SAC que estão disponibilizando o serviço desde às 11 horas são:
- Alagoinhas;
- Barreiras;
- Ilhéus.
Obrigatoriedade
A nova Carteira de Identidade Nacional, CIN, só passará a ser obrigatória a partir de março de 2032, sua primeira via é gratuita. Vale lembrar que o Registro Geral, RG, tem validade em todo Brasil até fevereiro de 2032.
Dados inclusos na CIN
A primeira via do CIN tem o Cadastro de Pessoa Física, o CPF, como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário que a pessoa apresente a certidão de nascimento original ou a certidão de estado civil atualizada.
Além disso, a CIN permite incluir outros documentos, como:
- CNH;
- Carteira de trabalho;
- Título de eleitor;
- Certificado militar.
Somado a isso, condições de saúde também podem ser incluídas no documento, como:
- Transtorno do Espectro Autista (TEA);
- Deficiência auditiva;
- Deficiência visual;
- Deficiência física;
- Deficiência intelectual.
Outras informações, como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.
Mais uma novidade do documento é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento, ela ficará valendo a partir deste documento.
Versão Digital
A CIN terá uma versão digital que será disponibilizada pelo GOV.BR três dias após a impressão. No documento, um QR Code será disponibilizado para verificação de autenticidade de dados.
Validade
O documento possui validades diferentes dependendo da faixa etária do cidadão.
De 0 a 12 incompletos
Validade de 5 anos
De 12 a 60 anos incompletos
Validade de 10 anos
Acima de 60 anos
Validade indeterminada
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes