BAHIA
BAHIA

Novo RG: SAC Bahia começa atendimentos em ordem de chegada

Novidade é o primeiro projeto e estará disponível em seis postos e quatro pontos da Rede SAC

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

01/09/2025 - 15:57 h
O documento conta com biometria facial e digital, além de QR Code para autenticação, reduzindo riscos de fraude
O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) iniciou o atendimento, por ordem de chegada, para a nova Carteira de Identidade Nacional, a CIN, nesta segunda-feira, 01. A novidade é um projeto inicial e estará presente em seis postos e quatro pontos da rede SAC.

Na capital, os postos SAC que recebem o serviço serão:

  • Barra;
  • Comércio;
  • Pituaçu.

Desses, todos estão distribuindo senhas desde às 11 horas, exceto o Barra que começou às 12.

Outros pontos SAC que estão disponibilizando o serviço desde às 11 horas são:

  • Alagoinhas;
  • Barreiras;
  • Ilhéus.

Obrigatoriedade

A nova Carteira de Identidade Nacional, CIN, só passará a ser obrigatória a partir de março de 2032, sua primeira via é gratuita. Vale lembrar que o Registro Geral, RG, tem validade em todo Brasil até fevereiro de 2032.

Dados inclusos na CIN

A primeira via do CIN tem o Cadastro de Pessoa Física, o CPF, como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário que a pessoa apresente a certidão de nascimento original ou a certidão de estado civil atualizada.

Além disso, a CIN permite incluir outros documentos, como:

  • CNH;
  • Carteira de trabalho;
  • Título de eleitor;
  • Certificado militar.

Somado a isso, condições de saúde também podem ser incluídas no documento, como:

  • Transtorno do Espectro Autista (TEA);
  • Deficiência auditiva;
  • Deficiência visual;
  • Deficiência física;
  • Deficiência intelectual.

Outras informações, como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.

Mais uma novidade do documento é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento, ela ficará valendo a partir deste documento.

Versão Digital

A CIN terá uma versão digital que será disponibilizada pelo GOV.BR três dias após a impressão. No documento, um QR Code será disponibilizado para verificação de autenticidade de dados.

Validade

O documento possui validades diferentes dependendo da faixa etária do cidadão.

De 0 a 12 incompletos

Validade de 5 anos

De 12 a 60 anos incompletos

Validade de 10 anos

Acima de 60 anos

Validade indeterminada

