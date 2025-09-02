Quem eram Samuel e Mateus, cantores mirins que morreram em acidente

Samuel e Mateus eram irmãos e cantavam arrocha - Foto: Reprodução/Internet

A notícia da morte dos adolescentes Samuel e Mateus, promessas do mundo do arrocha, nesta segunda-feira, 1º, comoveu diversas pessoas que acompanhavam os irmãos nas redes sociais. Os garotos foram vítimas de um acidente envolvendo uma moto, onde estavam com o pai, e uma caminhonete. O homem foi socorrido em estado grave.

Os garotos de Corte de Pedra, na zona rural de Presidente Tancredo Neves, no baixo sul da Bahia, haviam começado a viralizar nas redes sociais cantando clássicos do arrocha. Com simplicidade e muito talento, os adolescentes Samuel, de 17 anos, e Mateus, 14, estavam atraindo cada vez mais fãs.

No Instagram, a dupla já tinha mais de 160 mil seguidores. Já no TikTok, os jovens tinham quase 30 mil e chegaram a ter vídeos com 365 mil visualizações.

Na última semana, Milsinho, da banda Toque Dez, publicou um vídeo dos garotod em sua conta do Instagram. Com carreiras promissoras, os meninos começaram a produzir algumas gravações, com apoio de um empresário.

Como começaram

Para o portal Fala Genefax, eles contaram que, desde muito novinhos, cantavam na igreja e viam os pais, também apaixonados pela música, cantarem.

Fãs declarados de Neto Britto, Toque Dez e Pablo, estouraram nas redes com um simples vídeo cantando em um karaokê.

Empresário da dupla se manifestou

Big Lobo, empresário da dupla, compartilhou o sentimento de tristeza nas redes sociais, logo depois do anúncio da morte dos garotos. Na legenda da publicação, ele descreve estar "sem palavras".

"Estou sem acreditar. Milhares de mensagens, milhares de ligações. Muita gente perguntando se é verdade, se é mentira, infelizmente é a verdade. Dois jovens com tudo pela frente, duas crianças, que tiveram as duas semanas mais incríveis de suas vidas. Passaram uma semana sendo as estrelas de Corte de Pedro, sendo as estrelas da cidade", detalhou.