Madonna anuncia novo álbum para 2026; conheça

Novo trabalho de Madonna será focado em ritmos “dance”

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

18/09/2025 - 23:48 h
Madonna
Madonna -

A cantora Madonna, artista com mais discos vendidos da história, anunciou um novo álbum com ritmos “dance” para o próximo ano com a Warner, gravadora com o qual estreou e assinou seus maiores sucessos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 18.

Em um comunicado, a Rainha do Pop destacou que, desde o início, a “Warner Records tem sido uma verdadeira parceira para mim. Estou feliz por estar com eles novamente e ansiosamente pelo futuro, fazendo música, fazendo o inesperado e, talvez, provocando alguns debates necessários”.

O próximo trabalho de Madonna será produzido por Stuart Price, com quem a cantora criou ‘Confessions on a Dance Floor’ (2005), composto por sucessos como ‘Hung Up’ e ‘Sorry’.

“Nos sentimos honrados de receber Madonna de volta à Warner Records. Madonna não é apenas uma artista, é um ícone, uma quebrada de regras, uma autêntica força cultural”, disseram Tom Corson e Aaron Bay-Schuck, co-presidentes da gravadora.

Vale lembrar que a artista, que passou pelo Brasil em 2024, com um show marcante na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, trabalhou com a Warner de 1982 a 2007, quando foi para a Live Nation com um dos contratos mais lucrativos do mundo da música daquela época.

Após três álbuns sem grande sucesso, o último deles ‘Madame X’ (2019), Madonna voltou em 2021 à gravadora com a qual estreou.

